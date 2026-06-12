Fue sparring de la Selección Mexicana, Chivas no lo retuvo y hoy inicia una nueva etapa en otro club

Chivas ha dejado escapar algunos jugadores en este mercado de verano, como fue el caso de un canterano del Atlas como posible refuerzo para el Apertura 2026, pero quizá la que más llamó la atención fue la de un jugador que fue sparring de la Selección Mexicana y hoy inicia una nueva etapa en otro club de la Liga BBVA MX.

Diego Ochoa fue presentado oficialmente como refuerzo del Club Necaxa para el Apertura 2026, luego de permanecer un año a préstamo con Juárez FC, equipo que no hizo válida la compra, por lo que el defensa central tuvo que regresar al Rebaño Sagrado, que a su vez, lo cedió a los Rayos.

Diego Ochoa fue sparring de México antes del partido contra Sudáfrica.|@bebochoa

“¡Diego Ochoa ya es Rayo! El joven central mexicano se une a nuestra escuadra rumbo al Apertura 2026. ¡Bienvenido!”, fueron las palabras que acompañaron al flayer que compartió Necaxa para darle la bienvenida al canterano del conjunto rojiblanco.

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Ochoa, sparring de México previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Ochoa formó parte de los convocados de la Liga BBVA MX que Javier Aguirre citó para utilizar como sparring de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lo anterior, ya que necesitaba un defensa central para ensayar lo que sería el partido contra Sudáfrica.

Por lo anterior, el ahora jugador del Necaxa fue citado. Ello en gran medida a su buena participación con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, competencia en la que portó el gafete de capitán y fue el líder del equipo.

No regresa a Chivas, pero sí a otro equipo rojiblanco

El defensa central es canterano de Chivas, pero nunca debutó con el equipo en la Liga BBVA MX. En verano de 2025 fue cedido a Juárez FC, donde cumplió con su contrato, pero el equipo fronterizo no hizo válida la opción de compra.

Ahora, Diego se volverá a cruzar con un viejo conocido que le brindó una oportunidad en Primera División, como lo fue Martín Varini, con quien coincidió en los Bravos.