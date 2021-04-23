Director Técnico mexicano deja su puesto en el extranjero

El director técnico Carlos de los Cobos se hizo a un lado de la selección de futbol del Salvador, tras un acuerdo para la rescisión de su contrato. El mexicano estaba contemplado para llevar a La Selecta hasta el Mundial de Qatar 2022.

Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut) dio el anuncio junto al entrenador mexicano: “Quiero informar que hicimos valoraciones en su continuidad en la selección. Llegamos a un acuerdo financiero, el futbol es de resultados”.

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Por su parte, el nacido en nuestro país dijo: “Tengo cosas personales por atender. Llegamos a una decisión de manera amable”, y agregó que previo a los partidos que disputó contra Granda y Montserrat de la pasada fecha FIFA tuvo una reunión con los mandamás de La Selecta: “en la que llegamos a un acuerdo para que dejara mi cargo como seleccionador”.

Carlos de los Cobos deja saldo a favor

Esta fue la segunda etapa de de los Cobos con la selección salvadoreña, su primera fase entre el 2006 y 2009. En mayo de 2018 arribó como seleccionador de La Selecta donde dirigió 24 partidos, con 15 victorias, dos empates y siete derrotas, para una efectividad del 62.5 por ciento, por lo que iba por buen camino para el próximo mundial, aunque aún faltaba lo más difícil que es conseguir la clasificación a la justa mundialista.

El conjunto del Salvador está en el grupo A de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, con una victoria de 2-0 ante Granada y un empate 1-1 contra Montserrat, en las primeras dos fechas.

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Su próximos compromisos son el 5 de junio, donde se verán las caras con las Islas Vírgenes y para el 8 del mismo mes enfrentarán a Antigua y Barbuda.