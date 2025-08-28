deportes
LA Galaxy vs Seattle Sounders: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal de Leagues Cup 2025

Sigue todas las acciones EN VIVO del juego entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders, partido correspondiente a las semifinales de la Leagues Cup 2025

Galaxy vs Seattle Sounders, Leagues Cup 2025
Oscar Rodríguez
Leagues Cup 2025
Comienzan las semifinales de la Leagues Cup 2025. Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders se miden en la cancha del Dignity Health Sports Park en busca del boleto a la Gran Final.

Dirigidos por Greg Vanney, el conjunto de California encara el partido tras haber eliminado a Pachuca en la instancia de 4tos de Final. Por su parte, la escuadra de Washington viene de vencer a Puebla en la tanda de penales.

LA Galaxy
Seattle Sounders (Pertenece a MLS)
EN VIVO
