LA Galaxy vs Seattle Sounders: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal de Leagues Cup 2025

Comienzan las semifinales de la Leagues Cup 2025. Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders se miden en la cancha del Dignity Health Sports Park en busca del boleto a la Gran Final.

Dirigidos por Greg Vanney, el conjunto de California encara el partido tras haber eliminado a Pachuca en la instancia de 4tos de Final. Por su parte, la escuadra de Washington viene de vencer a Puebla en la tanda de penales.

