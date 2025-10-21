Estos fueron los ganadores de Stream Fighters 4, evento realizado por WestCol

Este fin de semana se llevó a cabo uno de los eventos más importantes a nivel Latinoamérica, mismo que trajo consigo resultados por demás llamativos. Stream Fighters 4 fue un absoluto éxito de la mano de su realizador WestCol, motivo por el cual aquí conocerás todos y cada uno de los ganadores de esta velada.

El Coliseo Medplus de Bogotá, en Colombia, fue testigo de una función por demás espectacular realizada por el creador de contenido WestCol, el cual ha ganado mucha fama en los últimos años. Argentina dio mucho de qué hablar en cada uno de los combates del Stream Fighters 4; pero, ¿su estrella principal se llevó el triunfo?

¿Qué ocurrió en Stream Fighters 4, evento realizado por WestCol?

Lo primero que tienes que saber es que Milica, influencer argentina y una de las creadoras de contenido más importantes del continente, se quedó con el triunfo luego de vencer a la colombiana May Osorio, motivo por el cual se consagró campeona de esta cuarta edición de Stream Fighters.

El duelo entre Milica y May Osorio fue uno de los que abrió con las acciones en esta velada de boxeo, lo cual atrajo a gran cantidad de público a lo largo y ancho del público. Fue así como, al final, la argentina se quedó con la victoria dentro de este combate amateur, el cual trajo consigo la felicidad de sus millones de aficionados

Cabe mencionar que, al inicio de esta contienda, fue la colombiana quien se fue con todo en la búsqueda del noqueo y la posible victoria. Sin embargo, la técnica y el temple de Milica fue suficiente para quedarse con el triunfo gracias al control del combate que tuvo minutos después.

¿Cómo le fue a Karely Ruiz en su pelea?

Karely Ruiz superó cualquier tipo de expectativas luego de vencer, con amplia categoría, a la local Karina García, quien tuvo que rendirse a menos de 20 segundos del último asalto ante el acecho de la influencer mexicana, misma que sorprendió gracias a su velocidad y dinamismo.

En otros resultados, The Nino venció por decisión a By King , mientras que Shelao hizo lo propio con colombiano Belomaski. JH de la Cruz derrotó sin demasiados problemas a Cristo Rata, mientras que Andrea Valdiri derrotó a Yina Calderón en la función especial.