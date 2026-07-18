De ganar una medalla olímpica con México a fichar por un club de Segunda División: la carrera de Joaquín Esquivel

Joaquín Esquivel es un futbolista que se dio a conocer a nivel nacional por formar parte de la plantilla que conquistó la medalla olímpica de bronce de la mano de Jaime Lozano y Memo Ochoa, quien se despidió de las canchas en sus redes sociales. Pese a ello, el mediocampista continuará su carrera en un club de Segunda División.

El futbolista de 28 años es nuevo jugador de Mineros de Zacatecas, club que lanzó un feroz comunicado tras la desaparición del ascenso y descenso de la Liga BBVA MX. Esquivel regresa a casa, pues es zacatecano e inició su carrera en el conjunto de su estado natal y de Pachuca, ya que en algún momento perteneció a Tuzos.

El futbolista de 28 años es nuevo jugador de Mineros de Zacatecas.|@joaquinesquivel

"Hay historias que siempre encuentran el camino a casa. Joaquín Esquivel vuelve a vestir los colores de la tierra que lo vio crecer, junto a la afición que siempre creyó en él. Porque no hay lugar como el hogar, ni mayor honor que representar a los tuyos. Qué alegría verte de nuevo en La Mina", publicó el club en sus redes sociales.

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El bronce olímpico, el despunte de la carrera de Joaquín

Esquivel formó parte de la convocatoria de 22 jugadores de Jaime Lozano para encarar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que realmente se disputaron un año después debido a la pandemia por la COVID-19. En ese momento, el mediocampista militaba en Juárez FC, club que tenía poco en la Liga BBVA MX.

El zacatecano fue pieza clave en el torneo, pues en algunos partidos fue titular y en otros ingresó de cambio. El equipo azteca hizo un buen papel, pues se quedó a un pelo de avanzar a la Gran Final, ya que perdió en penales contra Brasil en la semifinal. Pese a ello, se conquistó la presea de bronce.

De la Liga BBVA MX a la Liga de Expansión

José Joaquín formó parte de algunos equipos de la Liga BBVA MX, como lo fueron Juárez, Necaxa, con el que incluso en algún momento llegó a portar el gafete de capitán, y finalmente Mazatlán, que desapareció tras el término del Clausura 2026.

Ahora, fue presentado como refuerzo bomba de Mineros, con el que peleará estar en la parte de arriba de la tabla y ganar el título de la Liga de Expansión MX.