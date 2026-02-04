Gremio vs Botafogo: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 2 del Brasileirao 2026?
El partido entre Gremio y Botafogo por la Jornada 2 del Brasileirao 2026 se jugará este miércoles 4 de febrero a las 18:30 horas en la Arena do Gremio, Porto Alegre. El partido podrá verse EN VIVO a través de TV Azteca Network, el sitio oficial de AztecaDeportes.com y la APP de Azteca Deportes.
La segunda jornada del Brasileirao 2026 presenta uno de los partidos más atractivos: Gremio vs Botafogo, dos equipos que llegan con realidades distintas. El “Rey de Copas” cayó en su debut ante el Fluminense (1-2) y busca recomponer el camino frente a un Botafogo que arrancó con goleada ante Cruzeiro (4-0) y se colocó como líder gracias a su diferencia de goles. El duelo promete intensidad y calidad, con dos plantillas que aspiran a pelear por los primeros lugares del campeonato.
Botafogo, en gran momento con Martín Anselmi
El equipo dirigido por Martín Anselmi, exentrenador de Cruz Azul, vive un inicio alentador. Su propuesta ofensiva y dinámica lo convirtió en protagonista desde la primera fecha. La visita a Porto Alegre será una prueba de fuego para confirmar que están listos para competir en la parte alta del Brasileirao.
Gremio busca reacción en el campeonato
Por su parte, Gremio necesita mostrar carácter tras la derrota inicial. Jugar en casa, ante su afición en la Arena do Gremio, puede ser el impulso necesario para recuperar confianza. El equipo sabe que no puede dejar escapar puntos si quiere mantenerse en la pelea por el título.
¿Dónde ver EN VIVO el partido Gremio vs Botafogo?
- Televisión: TV Azteca Network.
- Digital: Sitio oficial AztecaDeportes.com.
- Aplicación: APP de Azteca Deportes, disponible para dispositivos móviles.