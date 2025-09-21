Fue una auténtica figura de la AAA, pero su carrera cambió tras romperse la pierna

Los aficionados de esa época de AAA estaban totalmente asombrados por lo que representaba ese luchador que compartía batallas con las mejores estrellas. Sin embargo, aquel momento donde su pierna se destrozó en el ring sigue muy marcada en los recuerdos de muchos fanáticos. Por eso es hora de hablar de cómo aquella lesión cambió para siempre el destino de Gronda.

¿Quién fue Gronda, el luchador con el físico más bestial de AAA?

Gronda fue un luchador que se impuso desde el primer momento por su físico espectacular. El cuerpo de Gerardo Gaitán era de fisicoculturismo y su personificación le hizo un querido personaje para la gente, además se le vio destacar en una época dorada de la empresa. Todo indicaba que podría ser uno de los rostros del circuito mexicano, pero fue cuando llegó una lesión que nunca le permitió levantarse con el boom que consiguió a principios de los 2000.

Apenas un año después de su debut y teniendo roces con estrellas del tamaño de Cibernético o Abismo Negro, llegó una lesión que le destrozó la pierna en tres partes. Su impresionante cuerpo cayó sobre el soporte en la pierna izquierda y eso provocó que estuviera dos años en cirugías, aunque sí regresó a pelear.

¿Qué fue de Gronda tras su lesión en AAA?

La realidad es que esa lesión marcó un antes y un después en su carrera, pues incluso requirió de una rodillera mecánica para pelear de nuevo. Allí, tuvo algunos problemas por el nombre del personaje. Salió de AAA, estuvo en otras empresas y al final “se retiró” para abrir su gimnasio y dedicarse al mundo del ejercicio, siendo nutriólogo y dando asesorías.