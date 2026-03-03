La jugada que Cadillac tiene lista para el debut de Checo Pérez

El Gran Premio de Australia 2026 marcará el debut oficial de la escudería estadounidense y de Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1, pero también será el escenario donde el equipo presentará su primer paquete de actualizaciones apenas en su primera carrera como estructura oficial.

El mensaje es claro: no vienen a pasear, sino a evolucionar desde el día uno.

Te puede interesar: El anuncio que sacude al automovilismo: la FIA retrasa el arranque de la temporada 2026

Checo Pérez y su primer día en Cadillac: así inició una nueva era en la F1

Cadillac no espera: primeras mejoras en el coche de Checo Pérez

Graeme Lowdon, director del equipo, confirmó que tras el trabajo realizado en Barcelona y Bahréin, el equipo llegará a Melbourne con modificaciones en el monoplaza.

“Estoy contento con nuestro progreso en Barcelona y Bahréin, y ya vamos a traer las primeras actualizaciones para nuestro coche este fin de semana”. Para una escudería que recibió la aprobación final hace apenas 366 días como el undécimo equipo de la parrilla, el simple hecho de estar lista para competir ya es significativo. Pero presentar mejoras técnicas en la primera cita del calendario es algo que habla de su compromiso por ser un rival incómodo desde el día uno.

“El Gran Premio de Australia es solo el comienzo del viaje y nuestro enfoque está en construir un éxito a largo plazo. Tenemos ambiciones audaces, pero somos realistas”, señaló Lowdon.

Te puede interesar: Por estas razones Ferrari parte como FAVORITO a ganar la Fórmula 1 2026

Checo Pérez y el peso de liderar un proyecto nuevo

El regreso del piloto mexicano Checo Pérez no es simbólico. Es estructural. El tapatío encabeza el nacimiento competitivo de Cadillac junto a Valtteri Bottas, en una dupla diseñada para aportar experiencia mientras el equipo construye sus bases técnicas.

Sobre este momento histórico, el propio Pérez expresó: “Es un honor estar en Australia este fin de semana, haciendo historia con el equipo Cadillac de Fórmula 1. Ser parte de este increíble y flamante equipo ha sido uno de los momentos más destacados de mi carrera hasta ahora”.

Las actualizaciones en Melbourne no garantizan resultados inmediatos, pero sí revelan algo más importante: Cadillac quiere acelerar su curva de aprendizaje y Checo Pérez será el encargado de convertir esas primeras mejoras en información, rendimiento y dirección técnica.