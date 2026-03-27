Portugal sorprendió al confesar lo que opinan de Memo Ochoa como portero

Mientras que nadie puede creer lo ocurrido con Marcelo Flores y lo que dijo de México, la Selección Mexicana se prepara para enfrentar este sábado a Portugal en el primer amistoso de la Fecha FIFA. Uno de los viejos rostros que regresa es Guillermo Ochoa. Muchos opinaron al respecto y ahora hasta los propios portugueses hablaron de él.

Para el duelo de la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca), el veterano arquero se subió a la convocatoria de la Selección Nacional de México para enfrentar a Portugal. Desde el bando europeo ya soltaron una confesión que dejó a varios con la boca abierta. Francisco Conceição, figura de la escuadra lusa, le dedicó unas palabras.

Guillermo Ochoa es el único seleccionado mexicano que enfrentó a Portugal en su último duelo|MexSport

Lo que dijeron en Portugal sobre “Memo” Ochoa

A pesar de las críticas constantes en suelo azteca por su edad, en el viejo continente la perspectiva es radicalmente distinta. Francisco Conceição, figura de Portugal, elogió al mexicano antes del choque amistoso con el seleccionado de Javier Aguirre y futbolista del AEL Limassol.

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Conceição conoce tan bien al arquero nacional justamente por la liga de Chipre. El portugués reveló que sigue de cerca la actualidad de Ochoa porque comparte vestidor con su hermano allí. “Juega con mi hermano allá en Chipre, así que lo conozco muy bien. Sé que es un portero fantástico. Creo que la carrera que ha tenido habla por sí sola", afirmó el atacante luso.

El regreso del “Memo” Ochoa ante la baja de Malagón

Luis Ángel Malagón quedó fuera por lesión en el tendón de Aquiles. Así, la vacante fue para el Memo Ochoa, quien podría jugar su sexta Copa del Mundo en 2026, tal como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Para los seleccionados de Portugal, que Ochoa siga siendo convocado a sus 40 años no es un error de la FMF, sino un reconocimiento a su vigencia

México - Portugal: Un duelo de élite en el Estadio Banorte

Aunque Portugal llega con ausencias pesadas, como la de Cristiano Ronaldo, Conceição dejó claro que no subestiman al equipo de Javier Aguirre. Destacó que México tiene elementos de mucha calidad. El duelo será en punto de las 19:00 horas (CDMX), con transmisión de Azteca 7, Azteca Deportes y APP Deportes.

