Leyenda de la lucha libre ingresa a quirófano y lanza un último mensaje de ayuda antes de su operación

El ambiente de la lucha libre mexicana ha despertado la atención sobre una de sus leyendas y no por una lucha en el ring, sino en el hospital cuando el icono de la lucha extrema Halloween tiene que ser operado de su rodilla y vigilado de su corazón, lo que en suma lo tienen en un momento muy delicado.

Mucho más delicado y peligroso que cualquier contienda con lámparas de neón, sillas y mesas, es lo que ahora enfrenta Halloween, ‘La calabaza asesina’ este jueves 23 de octubre, conociéndose también un mensaje en el que pide ayuda económica o en especie para que una vez enfrentada la operación, pueda tener una prótesis, una andadera y poder subsistir.

Halloween dejó en las últimas horas un mensaje emotivo en las redes sociales de Latin Lover en donde habló de sus problemas, del diagnóstico que lo aqueja y de las necesidades que se le presentan, tras una carrera que arrancó el 3 de abril de 1987, y en la que el debutado en Tijuana se decantó por la lucha extrema, lo que al día de hoy lo tiene con múltiples lesiones.

Además abiertamente el luchador Halloween ha hablado sobre su otra lucha que es contra las adicciones y la depresión que lo han perseguido desde hace varios años.

El mensaje de ayuda de Halloween al ambiente de la lucha libre

Halloween, actualmente de 54 años de edad dijo en un video publicado en las redes sociales de Latin Lover, que él debe de entrar al quirófano para atenderse de su rodilla y aunque ya tenía que haber sido operado, surgió un problema en su corazón, además tuvo situaciones de presión arterial y sufrió de un ataque de ansiedad.

Explicó que los gastos han sido importantes y aunque ya tiene su prótesis necesita otro instrumento además de una andadera, por lo que pidió auxilio para afrontar estos momentos.

Y es que desde hace tiempo no lucha, pues también ya habló de la situación tan apremiante que vive por sus cervicales y discos que están sumamente desgastados . El miembro fundador de la ‘Familia de Tijuana’, subsistía de la venta de artículos de su personaje y se le veía a las afueras de la Arena México en un puesto ofreciendo productos, como en el pasado Aniversario del CMLL que estuvo paciente esperando poder vender y ganar algo de dinero.

Halloween Jr acompaña a su papá y pide oraciones por su salud

El caso de Halloween y sus temas de salud recientes, han sido sabidos y divulgados por su hijo, quien ha hablado de las visitas a hospitales y diagnósticos adversos que lo tenían cercano a su papá.

Oraciones y buenos pensamientos son los que pedía Halloween Jr en sus redes sociales, destacando que el buen humor y motivación permean en su familia.