Histórico: México vuelve a convocar jugadores de la Liga de Expansión MX tras años de ausencia

La Selección Nacional de México volvió a convocar a jugadores de la Liga de Expansión MX tras años de ausencia, pues ello no ocurría desde el lejano 2015, cuando Miguel Herrera era el entrenador de la selección azteca. Los futbolistas tendrán la encomienda de conquistar una medalla de oro. Mientras que las bajas de Chivas para el Apertura 2026, el boleto al Mundial Sub-20.

El defensa Sebastián Cervantes de Dorados de Sinaloa y Brandon Téllez del Tapatío fueron elegidos por el entrenador Eduardo Arce para representar a la Selección Mexicana Sub-23 que disputará los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 de Santo Domingo, los cuales iniciarán este 30 de julio. La otra delegación que también acudirá es la de tiro con arco, que buscará el mismo objetivo que la selección de futbol.

El defensa Sebastián Cervantes de Dorados de Sinaloa y Brandon Tellez del Tapatío.|@ecosdelquinceo

Los partidos de México con los jugadores de la Liga de Expansión MX

Los dirigidos por Eduardo Arce inician su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe el 30 de julio. México forma parte del Grupo A junto a sus similares de Guatemala, República Dominicana y Venezuela.



México vs. Venezuela - Jueves 30 de julio a las 2 de la tarde

vs. Venezuela - Jueves 30 de julio a las 2 de la tarde República Dominicana vs. México - Sábado 1 de agosto a las 5 de la tarde

- Sábado 1 de agosto a las 5 de la tarde México vs. Guatemala - Lunes 3 de agosto a las 2 de la tarde.

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El último jugador de Segunda División convocado por México

La última vez que la Selección Nacional de México convocó a un jugador de la Segunda División fue en 2015, durante el proceso de Miguel Herrera, cuando todavía se llamaba Liga de Ascenso. En aquella ocasión, el elegido fue Mario Osuna, quien jugaba para Dorados de Sinaloa, y fue contemplado para disputar la Copa América de ese año, torneo en el que incluso tuvo minutos.