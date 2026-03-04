El año que puede cambiarlo todo para Checo Pérez en la Fórmula 1

No es solo un regreso. Para Checo Pérez, 2026 representa un punto de quiebre en su carrera dentro de la Fórmula 1. El mexicano vuelve a la parrilla con Cadillac bajo un acuerdo que contempla dos temporadas (2026 y 2027), pero el verdadero horizonte va más allá de un simple contrato. Lo que ocurra este año puede definir si su historia en la F1 se extiende o termina de manera preciptada.

Checo Pérez y Cadillac: progreso o despedida anticipada

Aunque el vínculo firmado cubre dos campañas, existe la posibilidad de una extensión a un tercer año. No está garantizada. No está firmada. Y dependerá de un factor central: el crecimiento del proyecto.

El propio Pérez lo ha dejado claro al hablar sobre lo que necesita para continuar: “Tengo que tener esa motivación de que estamos progresando mucho como equipo y que todos están comprometidos al 100%”.Cadillac debutará desde la parte baja de la parrilla. La expectativa no es inmediata, pero sí progresiva. Checo quiere ver que el equipo abandona las últimas posiciones y se instala rápidamente en el pelotón medio.

El equilibrio personal de Checo Pérez

Pérez busca convertirse en el pilar incondicional del proyecto. Pero hay algo más profundo que lo mueve en esta etapa.

Tras un año sabático y una salida amarga en 2024, Checo cambió su perspectiva sobre la Fórmula 1.

“Viviendo mucho más el presente, disfrutándolo más”, expresó. “A veces estás tan enfocado en el resultado que te olvidas de disfrutar el momento”. La familia se convirtió en prioridad. Su nuevo acuerdo contempla una reducción de compromisos comerciales para equilibrar vida profesional y personal. Él mismo lo ve como una posible última gran aventura.

“Es una etapa increíble poder cerrar mi carrera con ellos, cerrarla juntos como familia”, subrayó.

2026 no es solo el inicio de un nuevo capítulo. Es el año que determinará si Checo Pérez construye el cierre perfecto… o si esta será la cuenta regresiva final de sus últimas 48 carreras en la Fórmula 1.