Impactados al ver lo que opinan los jugadores de Colombia porque Julián Quiñones prefirió a México

Muchos se preguntan por qué Julián Quiñones juega en México si nació en Colombia, pero lo cierto es que quedó claro que el delantero de 29 años da todo por la playera azteca. El delantero del Al-Qadsiah FC ya convirtió en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Sudáfrica. Tras eso, un jugador de Colombia opinó al respecto.

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Tras marcar el primer gol oficial del Mundial 2026 con México, Radamel Falcao fue uno de los que opinó acerca de Julián Quiñones. Dijo que representar a otro país es una decisión muy personal, que no puede involucrarse en algo tan íntimo. Además, destacó que México le abrió las puertas hace mucho tiempo y que se sintió parte y representado por la cultura mexicana.

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El mensaje de apoyo desde Colombia para Julián Quiñones

“Para nosotros los colombianos es una lástima porque nos hemos perdido de un gran talento. Pero orgulloso por poder verlo brillar en otro país”, dijo Falcao recientemente. Lo cierto es que la Selección Mexicana lo disfruta tras haberlo visto jugar toda su carrera en territorio azteca y en la Liga BBVA MX.

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El calendario de la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Uzbekistán vs. Colombia – Estadio Ciudad de México (Ciudad de México, México) – 20:00 horas — Grupo K

Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Colombia vs. RD Congo – Estadio Guadalajara (Guadalajara, México) – 21:00 horas — Grupo K

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Colombia vs. Portugal – Miami Stadium (Miami, Estados Unidos) – 18:30 horas — Grupo K

El calendario de la Selección Nacional de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Jueves, 11 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A

Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara (Guadalajara, México) – 19:00 horas — Grupo A

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México vs. Chequia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

