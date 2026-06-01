Jugadores de Pumas convocados a la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A 11 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana ha revelado la convocatoria de 26 jugadores llamados por Javier Aguirre para disputar el certamen que se va a jugar del 11 de junio al 19 de julio.

Comandados por el 'Vasco', el conjunto nacional tiene por base a varios jugadores de Chivas, no obstante, los cuatro equipos denominados grandes en la Liga BBVA MX tienen elementos convocados a la competencia en la que México comparte el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, siendo Pumas la escuadra que tiene a dos jugadores en la lista de 26 entregada este 31 de mayo.

En la delantera, Guillermo Martínez va a competir junto a Armando González, Santiago Gimenez y Raúl Jiménez por ocupar el eje en el ataque de la Selección Mexicana. Durante el Torneo Clausura 2026, el 'Memote' tuvo un registro de 15 partidos disputados con la escuadra de la UNAM, mismos en los que pudo colaborar con cinco anotaciones.

Calendario de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

11 de junio:

México vs Sudáfrica, Estadio Ciudad de México, 13:00 Hrs.

18 de junio:

México vs Corea del Sur, Estadio Guadalajara, 19:00 Hrs.

24 de junio:

México vs República Checa, Estadio Ciudad de México, 19:00 Hrs.