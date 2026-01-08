ABANDONÓ la WNBA y es TENDENCIA mundial por Playboy: la polémica de Kysre Gondrezick

Kysre Gondrezick volvió a ser noticia mundial, pero esta vez no por una jugada decisiva ni por una noche brillante en la WNBA. La exjugadora del Chicago Sky se convirtió en tendencia global tras protagonizar la edición Invierno 2025-26 de Playboy, una decisión que marcó un antes y un después en su carrera y que hoy la coloca entre los nombres más buscados por los fans del baloncesto femenino y la cultura pop.

A sus 26 años, Gondrezick eligió un camino distinto al tradicional. Tras salir de la WNBA en 2024, decidió reinventarse en el modelaje y la actuación, apostando por una narrativa de control personal, empoderamiento y libertad creativa. El impacto fue inmediato: las fotos de Kysre Gondrezick en Playboy se viralizaron en redes sociales y provocaron un debate intenso sobre el lugar de las atletas femeninas más allá del deporte profesional.

¿Por qué Kysre Gondrezick decidió posar para Playboy tras dejar la WNBA?

La propia Gondrezick explicó que su decisión no fue impulsiva ni provocadora, sino profundamente personal. En sus redes sociales se mostró orgullosa de convertirse en la primera atleta profesional negra en protagonizar el pliego central de Playboy en esta nueva etapa editorial de la revista.

Para Kysre, posar para Playboy representa una extensión de su identidad, no una ruptura con su pasado deportivo. Lejos de renegar del baloncesto, entiende esta transición como una evolución natural. Su nombre, que ya era conocido en la WNBA por su paso por Indiana Fever y Chicago Sky, ahora trasciende la cancha y conecta con nuevas audiencias, especialmente entre jóvenes latinos en Estados Unidos que siguen tanto el deporte como el entretenimiento digital.

La nueva vida de Kysre Gondrezick: modelaje, cine y una puerta abierta a la WNBA

Desde su salida de la liga, Kysre Gondrezick ha enfocado su energía en prepararse para el cine y la televisión. Actualmente toma clases de actuación y trabaja en proyectos que verán la luz en 2025. Su presencia mediática ha crecido, y con ella, su capacidad de construir una marca personal sólida fuera del baloncesto.

Sin embargo, la ex base no ha cerrado definitivamente la puerta a la WNBA. En declaraciones recientes dejó claro que su salida fue una transición, no un final. Mientras tanto, su aparición en Playboy confirma que el deporte femenino también puede dialogar con la moda, el arte y la industria del entretenimiento sin pedir permiso.

Kysre Gondrezick entendió algo clave: en la era digital, la visibilidad también es poder.