“La bandera pesa”: ídolo del país critica a su Selección Nacional antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

A solo 70 días del silbatazo inicial en la Copa Mundial de la FIFA 2026, los equipos se preparan para disputarla. Así como la IA predijo la figura de México en la justa internacional, hay otros países que también están en una situación compleja en la previa. Por ejemplo, un ídolo histórico criticó a su Selección Nacional antes del campeonato del mundo.

El ambiente en el entorno de la Selección de Colombia se ha tornado tenso. Con Portugal como rival más duro del Mundial 2026 en el Grupo K, las actuaciones del conjunto cafetero han dejado más dudas que certezas, especialmente después del reciente enfrentamiento ante Francia. Carlos "El Pibe" Valderrama no se guardó nada y lanzó una crítica feroz.

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Lo que dijo “El Pibe” Valderrama sobre la Selección Nacional de Colombia antes del Mundial

“Jugamos muy mal y el nivel de los jugadores es bajo”, sentenció el legendario '10' colombiano tras el 1-3 con Francia y el 1-2 con Croacia. Para Valderrama, el problema no es el talento, sino la capacidad de cargar con la responsabilidad nacional. “En sus equipos todos son figuras, pero la bandera pesa”, aseguró.

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En su cuenta de Instagram, el histórico capitán recordó que, en su época, a muchos les “temblaban los pantalones” al llegar a la selección. Según él, esta es una situación que parece repetirse en la actualidad, según su propia visión sobre lo que está ocurriendo en el seleccionado cafetero.

El dilema de James Rodríguez y la lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Uno de los puntos más críticos del análisis de Valderrama fue la dependencia mediática y táctica sobre el ex jugador del Club León. “Todo el mundo ve y habla de James Rodríguez, pero no está jugando. ¿Y los otros?”, cuestionó ‘El Pibe', señalando que el resto del plantel ha bajado su rendimiento mientras esperan que el volante recupere el ritmo de competencia.

A pesar del panorama oscuro, Valderrama rescató las actuaciones de Jhon Arias y Juan Fernando Quintero, aunque con una advertencia clara para este último: “JuanFer está listo y juega bien, pero 20 minutos no; yo lo necesito en 100”.

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Valderrama advirtió que la lista definitiva aún no está cerrada y que varios jugadores “se quemaron” al desaprovechar sus oportunidades en estos amistosos en los que Néstor Lorenzo confió en él. La Selección Colombia clasificó por mérito propio, pero, para competir en junio, el diagnóstico es claro: hay que recuperar el nivel o la historia se repetirá, según “El Pibe”.

