La guerra se intensifica: Temporada 5 de Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone ya disponible
Nuevas armas, operadores legendarios y el contenido más explosivo hasta ahora en el Pase de Batalla y BlackCell. Más de Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone
La batalla final contra los infiltrados de Pantheon ha comenzado. Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone lanzan oficialmente su Temporada 5, trayendo consigo una ofensiva cargada de acción, recompensas y colaboraciones inesperadas.
El legendario operador Lawrence Sims lidera esta nueva etapa, y con él llegan más de 100 recompensas en el renovado Pase de Batalla. Los jugadores que lo adquieran obtendrán acceso inmediato a contenido exclusivo como el aspecto “Stogie” de Sims, el fusil legendario “Infernous” para el Kilo 141, un nuevo gesto, amuletos y bonificaciones de XP.
Desde el primer instante, los jugadores podrán desbloquear al operador Sims con el aspecto “Stogie”, el proyecto legendario “Infernous” para el Kilo 141, y otros ítems como amuletos, gestos y 10% de XP adicional. Además, a lo largo del Pase se podrán conseguir las nuevas armas base PML 5.56 y ABR A1, más de 24 proyectos de armas y aspectos para operadores.
Para los más ambiciosos, el acceso a BlackCell abre la puerta a contenido exclusivo:
- El operador Solace con armadura dorada.
- El fusil Krig C “Herald” con trazadoras doradas.
- Remates, amuletos animados, 1,100 puntos CoD y 20 saltos de nivel.
BlackCell ofrece una experiencia premium con contenido celestial:
- El operador exclusivo Solace, con armadura dorada y efectos luminosos.
- El proyecto “Herald” con trazadoras doradas y el remate “Golden Spirit”.
- Variantes doradas animadas para operadores como Sims, Toro y Stone.
- 1,100 puntos CoD, 20 saltos de nivel y retos adicionales en todos los modos.
- Y en la tienda, llegan colaboraciones de alto impacto:
- The Replacer Commander Battleman, con contenido militar explosivo.
- I Know What You Did Last Summer, que revive al mítico Fisherman con contenido inspirado en el clásico de terror.