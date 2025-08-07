La guerra se intensifica: Temporada 5 de Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone ya disponible

La batalla final contra los infiltrados de Pantheon ha comenzado. Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone lanzan oficialmente su Temporada 5, trayendo consigo una ofensiva cargada de acción, recompensas y colaboraciones inesperadas.

El legendario operador Lawrence Sims lidera esta nueva etapa, y con él llegan más de 100 recompensas en el renovado Pase de Batalla. Los jugadores que lo adquieran obtendrán acceso inmediato a contenido exclusivo como el aspecto “Stogie” de Sims, el fusil legendario “Infernous” para el Kilo 141, un nuevo gesto, amuletos y bonificaciones de XP.

Desde el primer instante, los jugadores podrán desbloquear al operador Sims con el aspecto “Stogie”, el proyecto legendario “Infernous” para el Kilo 141, y otros ítems como amuletos, gestos y 10% de XP adicional. Además, a lo largo del Pase se podrán conseguir las nuevas armas base PML 5.56 y ABR A1, más de 24 proyectos de armas y aspectos para operadores.

Para los más ambiciosos, el acceso a BlackCell abre la puerta a contenido exclusivo:

El operador Solace con armadura dorada.

con armadura dorada. El fusil Krig C “Herald” con trazadoras doradas.

Remates, amuletos animados, 1,100 puntos CoD y 20 saltos de nivel.

