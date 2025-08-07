deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Esports
Nota

La guerra se intensifica: Temporada 5 de Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone ya disponible

Nuevas armas, operadores legendarios y el contenido más explosivo hasta ahora en el Pase de Batalla y BlackCell. Más de Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone

Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone
Raúl Núñez
Esports
Compartir

La batalla final contra los infiltrados de Pantheon ha comenzado. Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone lanzan oficialmente su Temporada 5, trayendo consigo una ofensiva cargada de acción, recompensas y colaboraciones inesperadas.

Rainbow Six: Mobile el título táctico ya está en todos lados ¿Vale la pena? | AZE Review

Te puede interesar: Gundam aterriza con todo en Call of Duty: Mobile Temporada 6

El legendario operador Lawrence Sims lidera esta nueva etapa, y con él llegan más de 100 recompensas en el renovado Pase de Batalla. Los jugadores que lo adquieran obtendrán acceso inmediato a contenido exclusivo como el aspecto “Stogie” de Sims, el fusil legendario “Infernous” para el Kilo 141, un nuevo gesto, amuletos y bonificaciones de XP.

Desde el primer instante, los jugadores podrán desbloquear al operador Sims con el aspecto “Stogie”, el proyecto legendario “Infernous” para el Kilo 141, y otros ítems como amuletos, gestos y 10% de XP adicional. Además, a lo largo del Pase se podrán conseguir las nuevas armas base PML 5.56 y ABR A1, más de 24 proyectos de armas y aspectos para operadores.

Para los más ambiciosos, el acceso a BlackCell abre la puerta a contenido exclusivo:

  • El operador Solace con armadura dorada.
  • El fusil Krig C “Herald” con trazadoras doradas.
  • Remates, amuletos animados, 1,100 puntos CoD y 20 saltos de nivel.

Te puede interesar: Los títulos más esperados de agosto 2025: lanzamientos imperdibles para todos los gustos

BlackCell ofrece una experiencia premium con contenido celestial:

  • El operador exclusivo Solace, con armadura dorada y efectos luminosos.
  • El proyecto “Herald” con trazadoras doradas y el remate “Golden Spirit”.
  • Variantes doradas animadas para operadores como Sims, Toro y Stone.
  • 1,100 puntos CoD, 20 saltos de nivel y retos adicionales en todos los modos.
  • Y en la tienda, llegan colaboraciones de alto impacto:
  • The Replacer Commander Battleman, con contenido militar explosivo.
  • I Know What You Did Last Summer, que revive al mítico Fisherman con contenido inspirado en el clásico de terror.
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Rainbow Six: Mobile el título táctico ya está en todos lados ¿Vale la pena? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 está de vuelta: ¿El mejor juego de skate de la historia? | Aze Review
Thumbnail
Esports
College Football 26 ¡EL REGRESO MÁS ESPERADO! ¿Vale la pena? Reseña en español | Aze Review
Everness to Everness
Esports
¿GTA de ANIME? Probamos la beta de Neverness to Everness
Thumbnail
Esports
Sandra del Castillo, Marketing Manager de Rainbow Six Mobile: habla sobre el lanzamiento del juego
Thumbnail
Esports
CCXP México presentó a un nuevo campeón de Mortal Kombat | Shuletah rey de Liga Latina MK 1
Thumbnail
Esports
Valorant celebra con su comunidad su 5to aniversario | Entrevista con Mario García Ulloa
Clair Obscur: Expedition 33
Esports
No haz jugado esta joya, aquí tienes 5 razones para hacerlo | Clair Obscur: Expedition 33 | AZE Review
Thumbnail
Esports
"Es un espectáculo global, promovemos la creatividad y también traemos los mejores título" - Gustavo Steinberg, CEO de gamescom latam y BIG Festival
Thumbnail
Esports
"Hay mucha oportunidad para los mexicanos MK". - Luis Hernández, Director de ventas de Warner Bros
×
×