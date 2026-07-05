Los fans lo quieren como CAMPEÓN MUNDIAL, pero la WWE se burla de él cada semana

La WWE no deja de ser criticada por los constantes fallos que ha tenido en cuanto a historias se refiere durante, al menos, los últimos dos años. Dicha situación ha afectado a varias de las superestrellas del roster principal, y una de estas destaca por su deseo de ser Campeón Mundial.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Para dar un poco de contexto, vale decir que en estos momentos tanto Cody Rhodes como Roman Reigns destacan por ser los campeones más importantes de la WWE, mientras que un peldaño abajo aparecen figuras como Rhea Ripley y Penta, el Zero Miedo. Ahora bien, ¿quién no está a gusto con su performance?

LA Knight, el luchador que los fans quieren como Campeón Mundial de la WWE

Han sido varios los meses en los que LA Knight ha estado en la escena principal de RAW a través de feudos con Los Uso, Seth Rollins y The Vision; sin embargo, hasta ahora no ha recibido una oportunidad clara por buscar algún título importante de la empresa pese a que cuenta con el físico y la experiencia suficiente.

Te puede interesar: Vale más de 100 millones, pero perdió dos finales en CU en un año

Te puede interesar: Cruz Azul buscará su título 28; ¿cuándo, dónde y contra quién?

Esta situación ha hecho que decenas de aficionados comiencen a solicitar una última gran oportunidad para LA Knight, quien cuenta con 43 años de edad y que buscaría un campeonato mundial a pesar de que, hasta el momento, la WWE no ha dado muestras claras de algún punch para dicha estrella.

¿Qué otros luchadores no han sido bien aprovechados por la WWE?

Así como ocurre con LA Knight, existen otros elementos que, de acuerdo con los fans, no han sido lo suficientemente aprovechados por los directivos de la WWE. Entre ellos aparecen los mexicanos Dragon Lee y Rey Fénix, quienes se han mantenido durante meses en la zona midcard.

Del mismo modo, algunos fanáticos sostienen que Bron Breakker no ha recibido el impacto que se merece al ser una estrella con menos de 30 años de edad; sin embargo, vale decir que esta situación podría deberse a la dolorosa lesión que tuvo antes de Wrestlemania 42 de abril pasado.