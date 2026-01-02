Un FICHAJE INESPERADO podría llegar a la MLS por GRIETA en Europa

Mientras en Europa las normas cierran caminos, la MLS vuelve a demostrar que sabe encontrar oportunidades donde otros solo ven límites. En medio de una temporada frustrante en Inglaterra, Harvey Elliott podría convertirse en el nuevo nombre de peso que aterrice en el fútbol estadounidense, y Charlotte FC aparece como uno de los clubes mejor posicionados para aprovechar una regla que el Viejo Continente no permite.

El mediocampista inglés de 22 años vive un momento delicado. Actualmente cedido en el Aston Villa, Elliott no ha logrado consolidarse en el esquema de Unai Emery, acumulando minutos escasos y una sensación clara de estancamiento. El panorama se complica aún más porque su club de origen, Liverpool, tampoco lo contempla para el futuro inmediato bajo la gestión de Arne Slot.

La regla europea que frena su carrera… y la MLS sí puede aprovechar

Según las normas de la UEFA, un jugador no puede representar a más de dos clubes europeos en una misma temporada. Elliott ya jugó con Liverpool y Aston Villa, lo que le impide fichar por otro equipo del continente en esta campaña. Sin embargo, esa restricción no aplica fuera de Europa, y ahí es donde entra la MLS.

La liga estadounidense opera bajo un sistema de registro distinto, lo que permitiría a Elliott competir de inmediato sin violar ninguna normativa. Este detalle ha encendido las alarmas en clubes como Charlotte FC, que buscan talento joven, con experiencia en la élite y potencial de impacto inmediato.

Un movimiento estratégico que podría beneficiar a todas las partes

El acuerdo de cesión de Elliott con Aston Villa incluye una cláusula clave: la obligación de compra solo se activa si alcanza 10 apariciones esta temporada. Hasta ahora, está lejos de ese número. Liverpool valora al jugador en 35 millones de libras, mientras que el Aston Villa lo estima en alrededor de 30 millones, cifras altas pero no imposibles para un proyecto ambicioso en la MLS.

Para Charlotte FC, el movimiento no solo sería deportivo. Fichar a un joven inglés formado en Liverpool significaría impacto mediático, crecimiento comercial y un mensaje claro: la MLS ya no es un retiro, es una alternativa real cuando Europa cierra puertas.

En una liga que ha sabido capitalizar oportunidades con nombres que buscan renacer, Harvey Elliott podría ser el próximo en reinventarse al otro lado del Atlántico. Y todo, gracias a una regla que Europa no permite… pero que la MLS sabe aprovechar.