LA Park revela su rostro por accidente; así luce el luchador (VIDEO)

LA Park, personaje a que da vida el luchador Adolfo Tapia Ibarra, se ha vuelto tendencia en las redes sociales en los últimos días luego de compartir un video en sus redes sociales, mismo en donde, de forma indirecta, deja entrever gran parte de su rostro. ¿Fue intencional?

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LA Park se ha convertido en uno de los luchadores más famosos y populares que México tiene en la actualidad gracias a la conexión que tiene con el público, mismo que suele aplaudirlo en cada Arena en la que se presenta. No obstante, hoy el luchador está metido en un problema delicado por su identidad.

¿LA Park mostró su rostro en un vuelo?

Fue a través de redes sociales en donde Adolfo Tapia Ibarra compartió un video dentro de un avión junto a Sexy Dulce, también conocida como Sexy Star, quien durante un tiempo trabajó para la AAA. Ambos iban rumbo a medio oriente, pues fue ahí en donde tuvieron algunas funciones de lucha libre.

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Lo curioso de este video es que muestra el rostro completo de Sexy Dulce, así como más de la mitad de Adolfo Tapia, quien luce con cabello largo, barba, bigote y las características señas particulares que la mayoría de los luchadores mexicanos tienen en sus respectivas frentes.

Como era de esperarse, este video se volvió viral en cuestión de horas, y mientras algunas personas consideran que LA Park simplemente no tuvo el cuidado adecuado, otras más sugieren la posibilidad de que el luchador lo haya hecho intencionalmente para generar reacciones bajo su nombre.

¿En qué empresas estuvo LA Park?

Al contar con décadas de experiencia en el mundo profesional, era de esperarse que LA Park tuviera antecedentes en las dos empresas más importantes de México. Bajo este contexto, es preciso decir que su etapa más recordada fue en AAA cuando luchó por el nombre con La Parka.