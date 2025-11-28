Señalan a ex-estrella de la NBA por escándalo de apuestas ilegales

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La MLS y la Liga MX siguen demostrando su poder en la Concacaf Champions Cup, dominando el torneo y dejando claro quiénes marcan el ritmo en la región. Los equipos de ambas ligas han tomado protagonismo y se perfilan como los grandes favoritos para levantar el título.
En 2025 Lionel Messi regresó al Camp Nou, un momento lleno de emoción para los aficionados del Barcelona.
América podría cerrar en México un posible duelo ante el Inter Miami de Messi en la Concacaf Champions Cup 2026 gracias al reglamento del torneo.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá grandes cambios históricos: más selecciones, nuevo formato y reglas que transformarán el torneo más importante del fútbol. En este video de Juego Cruzado te explicamos las nuevas reglas del Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y que será el primero en la historia con 48 selecciones participantes.
Lionel Messi está a solo 2 goles de alcanzar los 900 en su carrera profesional, una cifra que reafirma su legado como uno de los más grandes de todos los tiempos.
En este video te explicamos qué significa esta expresión que muchos aficionados usan en fases de eliminación directa, cómo funcionan los partidos de ida y vuelta y por qué ganar como visitante puede cambiar toda una serie.
El Inter Miami CF inicia su participación en la CONCACAF Champions Cup con grandes expectativas y con Lionel Messi como principal figura.
¿Quiénes son los mejores futbolistas de todos los tiempos? En este video analizamos el once ideal histórico elegido por la Inteligencia Artificial, con leyendas que marcaron épocas y cambiaron la historia del fútbol.
La MLS sigue creciendo y el talento latino es protagonista. En este video te presentamos a los jugadores latinos que debes seguir esta temporada, futbolistas que están marcando diferencia y brillando en el fútbol de Estados Unidos.
Cain Velásquez sale de la cárcel:su liberación, reacciones . Entérate qué ocurrió, cuándo y cómo se produjo su salida.
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