La derrota que frena la racha de los Lakers ante unos Hawks diezmados

La racha de cinco victorias consecutivas de Los Lakers se detuvo de forma abrupta y categórica el sábado 8 de noviembre, cuando el equipo cayó 122-102 ante los Atlanta Hawks en el State Farm Arena, en el inicio de su gira de cinco partidos como visitante.

La imagen de la derrota quedó grabada a mediados del tercer cuarto: la banca de los Lakers solo emitía el sonido de los aplausos vacíos de Nick Smith Jr., mientras el resto de los jugadores exhibía los hombros caídos o merodeaba con gestos inexpresivos, reflejo de una noche sin respuesta.

La falta de energía y el repaso en el marcador

A pesar de haber ganado sus primeros cuatro partidos fuera de casa, los Lakers comenzaron su gira visitante con el pie izquierdo, cediendo una desventaja de 13 puntos en el primer cuarto que escaló a 26 tras el tercero. El entrenador JJ Redick reconoció que, a pesar de tener tiempo extra de preparación, se percató en los primeros dos minutos que el equipo no portaba la energía necesaria para competir.

"La verdad es que no hay mucho que me guste esta noche”, sentenció Redick con naturalidad, antes de concluir su rueda de prensa con una seca respuesta sobre lo que vio en el lapso inicial: “Nada”.

En su tercer partido consecutivo sin Austin Reaves, el esfuerzo ofensivo recayó en Luka Doncic, quien intentó mantener a los Lakers en la pelea con 22 puntos, 11 asistencias y cinco rebotes. Sin embargo, todos sus puntos llegaron en la primera mitad, y el base salió de la cancha tras sólo 27 minutos, justo cuando los Hawks ya disfrutaban de una ventaja de 25 puntos.

Otros esfuerzos individuales incluyeron al alero Jake LaRavia, que aportó 13 puntos, y Jarred Vanderbilt, quien capturó 18 rebotes, rozando su récord personal.

El peligro de un rival con bajas

Los Hawks llegaron al encuentro con cuatro de sus cinco titulares lesionados, incluyendo a Trae Young y Kristaps Porzingis. Hace apenas cinco días, los Lakers habían demostrado la peligrosidad de un equipo con bajas al vencer a Portland sin la presencia de Reaves, Doncic o LeBron James, una lección que Redick admitió haber reiterado antes del partido del sábado para evitar cualquier relajación.

Sin embargo, Atlanta encontró en el pívot Mouhamed Gueye a su verdugo, quien castigó a los Lakers con 21 puntos y un 8 de 12 en tiros de campo.