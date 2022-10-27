Esto es lo que necesita Raúl Jiménez para ir al Mundial de Qatar 2022

Faltan 25 días para que inicie la Copa del Mundo de Qatar 2022 y en el Centro de Alto Rendimiento hay preocupación por la lesión de Raúl Jiménez. El futbolista de los Wolves de la Premier League, realiza trabajos de rehabilitación para superar la pubalgia que lo aqueja y que no le ha permitido jugar un partido desde finales de agosto.

Fuentes cercanas al combinado nacional, revelaron a Azteca Deportes que la confianza de Gerardo Martino es tal para Raúl Jiménez, que si el 'Lobo' llega al partido contra Suecia en Girona con un 80% de avance en la recuperación, tendrá su lugar dentro de los 26 elegidos para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

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El peso de Jiménez en el ataque de la Selección Mexicana

Raúl es un futbolista que ha marcado diferencia en el proceso de cuatro años de Martino. Con 14 goles anotados es el máximo romperredes de la era del Tata, además tiene 11 asistencias que lo ubican como el jugador más productivo del ciclo rumbo a Qatar. Es por ello que el cuerpo técnico lo aguantará hasta las últimas consecuencias e incluso lo contempla para el Mundial a pesar de que no llegara totalmente recuperado al inicio del certamen.

¿Cómo va la rehabilitación de Raúl Jiménez?

De acuerdo con David Medrano, periodista de Azteca Deportes, la rehabilitación de Jiménez en el CAR no ha avanzado del todo como se deseaba. No ha podido entrenar al parejo de sus compañeros. La lista final de 26 jugadores para Qatar 2022 se debe entregar el 14 de noviembre a la FIFA.

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Las opciones que tiene el Tata en la delantera de México

En caso de que Raúl Jiménez no pueda estar listo para el Mundial, los tres centro delanteros que realizarán el viaje el Medio Oriente serán Henry Martin, Rogelio Funes Mori y Santiago Giménez. Los atacantes de América y Rayados pelearían por el puesto titular, que al momento parece con ventaja para el yucateco.

