Triplemanía Regia gratis online por Azteca Deportes

La segunda edición de la Triplemanía Regia se celebrará este sábado 4 de diciembre en el Estadio de Beisbol Monterrey, evento que tiene todo para ser el mejor del año y que podrás ver ppr Azteca 7, aztecadeportes.com y nuestra App.

La magna celebración de lucha libre, tendrá 7 contiendas que prometen tenernos al borde de la butaca, con talento femenino, mexicano y hasta del extranjero.

Las figuras que se presentarán tendrán como premisa el triunfar en el recinto que típicamente es de beisbol, para conquistar a una afición que acogerá por segunda ocasión en la historia la Triplemanía.

Triplemanía Regia tiene todos los reflectores

La Triplemanía Regia que se celebrará este sábado 4 de diciembre, revelará al nuevo megacampeón, el cual resultará de la contienda estelar en la que saldrán al ruedo: Hijo del Vikingo , Bobby Fish, Jay Lethal, Samuray del Sol y Bandido.

El duelo es de pronóstico reservado pues cada uno de los exponentes tienen serias facultades que sacarán a relucir. El megacampeonato así tendrá a su doceavo titular; podría surgir un quinto megacampeón del extranjero y una nueva historia que se quedará enmarcada en las celebraciones por los 30 años de AAA.

La cartelera definitiva de Triplemanía Regia

1.- Contienda por el Megacampeonato de AAA (vacante)

Samuray del Sol vs El Hijo del Vikingo vs Bandido vs Jay Lethal vs Bobby Fish

2.- Enfrentamiento por los Campeonatos de Parejas Lucha Libre AAA

FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (campeones actuales) vs. Lucha Brothers (Pentagon Jr. y Fénix)

3.- Duelo de parejas especial

Dralístico y Dragon Lee vs. Laredo Kid y un luchador sorpresa

4.- Choque de Tercias

La Empresa (Sam Adonis, Puma King y DMT Azul) vs. Psycho Circus (Monster Clown, Murder Clown y Dave the Clown)

5.- Enfrentamiento de tercias (oportunidad para ser retadores a campeonatos)

Nueva Generación Dinamita (El Cuatrero, Sansón y Forastero) vs. Los Vipers (Abismo Negro Jr., Psicosis y Arez) vs. Poder del Norte (Mocho Cota Jr., Tito Santana y Carta Brava Jr.)

6.- Evento Especial Marvel Lucha Libre

Leyenda Americana y Gran Mazo vs. Venenoide y Engaño

7.- Reyerta inicial femenil

Faby Apache, Lady Shani y Sexy Star vs. Lady Maravilla, La Hiedra y Lady Flammer