Nota

Luchador Cuatrero, quien estuvo preso, reaparece en redes sociales

El luchador Cuatrero reapareció en redes sociales tras casi dos años de ausencia, a consecuencia del tiempo que estuvo en prisión; su retorno llegaría pronto.

luchador cuatrero libre prision
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
La noche de este martes, el luchador Cuatrero quien estuvo preso y que además ha estado lejos de los reflectores tras estar libre, reapareció en sus redes sociales subiendo un par de historias de instagram que llamaron la atención además por el mensaje que posteó.

Cuatrero, de la Nueva Generación Dinamita que compone con Sansón y Forastero, continuadores de los Hermanos Dinamita, puso dos historias que de inmediato generaron la atención de los seguidores del deporte espectáculo por su latente regreso o porque podría hablar del tema que lo llevó a estar tras las rejas.

Te podría interesar: Kurt Angle habla de sus lesiones y lo delicado que es su cuerpo “no tengo sensibilidad”

Estos fueron los mensajes de Cuatrero en sus redes sociales

La primera historia que subió Cuatrero, fue una foto junto a su hermano Sansón teniendo atrás una imagen de la Virgen de Guadalupe, seguramente es dentro de una arena de lucha libre donde precisamente los luchadores se encomiendan a Dios antes de subir al ring.

Junto a la imagen Cuatrero escribrió: “Los tiempos de Dios son perfectos”.

Te podría interesar: Niño Hamburguesa se cumple uno de sus deseos de niño

Las especulaciones señalan sobre un regreso al ring, junto a su familia, lo que sería un verdadero bombazo, porque más allá de la gran forma y entrega de Sansón y Forastero, como tercia eran imparables.

Otra historia de Instagram posteada más tarde, se le ve junto a Sansón en unas escaleras, ambos con máscara y esto aumentó también las expectativas de su regreso.

luchador cuatrero libre

¿Por qué Cuatrero estuvo preso?

El 12 de marzo del 2023, se difundió en un comunicado de la Fiscalía, que el luchador había sido detenido a consecuencia de un señalamiento por intento de feminicidio.

“Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió, en el estado de Aguascalientes, a un hombre que era buscado por su probable participación en los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar”.

Cuatrero casi dos años después de su arresto y de haber permanecido en el Reclusorio Oriente, logró salir aunque con su proceso ante la justicia en libertad.

Cuatrero es detenido en Aguascalientes luchador
AAA

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

