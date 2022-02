El Manchester United solamente aspira a la cuarta posición

Ralf Rangnick, entrenador del Manchester United, puso el objetivo del equipo en la cuarta plaza y dijo que es “lo más alto que pueden llegar”.

El United marcha quinto en la tabla de la Premier League, con un punto menos que el West Ham United, y uno más que el Arsenal y el Wolverhamtpon Wanderers, pero con más partidos que ellos.

“Ahora mismo, lo que el United quiere y necesita es terminar cuarto en liga. Es lo más alto que podemos llegar. Ese es nuestro objetivo”, dijo el alemán antes de enfrentarse este martes al Brighton & Hove Albion.

“Después de haber estado aquí once semanas, sé lo que hace falta para la próxima temporada, pero no es momento para hablar de ello ahora mismo. Mi concentración está puesta en mañana, y luego en el siguiente partido. Tengo que estar concentrado en la plantilla que tenemos, en sacar lo mejor de ellos esta temporada y luego ya será tiempo de pensar en lo que hace falta para el futuro”, añadió.

Mal paso del Manchester United

El United viene de no ganar en tres partidos seguidos, en los que se puso siempre por delante en el marcador. “La situación es muy clara, en once de los trece partidos que hemos jugado hemos marcado el primer gol, y no hemos ganado todos esos partidos. En los últimos tres encuentros nos ha costado cuatro puntos en liga y caer eliminados en la copa. Es obvio que los jugadores hacen cosas bien, ahora tenemos que entender qué hacemos bien y sostenerlo en el tiempo para ver los próximos pasos a dar”, dijo el técnico.

Sobre Jadon Sancho, que le costó 100 millones al United este verano, Rangnick comentó que le intentó fichar con 17 años para el RB Leipzig, pero que se marchó al Borussia Dortmund, donde “se convirtió en uno de los mejores extremos del mundo”.

“Dar el paso al United es uno muy grande para un chico de 21 años. Lleva tiempo adaptarse”, apuntó.

