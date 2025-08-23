Sí hay una manera de oler rico después de hacer ejercicio y los expertos ya la revelaron

Las intensas sesiones de ejercicio provocan sudoración y un olor corporal peculiar que muchas veces no es del agrado de los que te rodean. Existen efectivos métodos para oler bien incluso después de sudar. La clave radica en la elección de productos y hábitos que no solamente neutralicen el olor, sino que también aporten frescura y un aroma agradable, desde la elección de usar ropa limpia, desodorante adecuado y hasta un perfume que sea fresco. Hace unas semanas la universidad de reveló también lo preocupante que es la pereza a la hora de querer hacer ejercicio.

Según un estudio de la Universidad de Carolina del Norte, el uso de desodorantes con ingredientes naturales, como aceites esenciales de lavanda o árbol de té, puede ayudar a combatir las bacterias responsables del mal olor y, al mismo tiempo, dejar una fragancia agradable. Incluso el olor bien y hacer ejercicio te hace lucir más joven.

La higiene post-ejercicio es fundamental y un buen baño no solo elimina el sudor, sino que también puede incluir el uso de geles o jabones aromatizados que mantendrán la piel fresca. Algunos expertos sugieren que incorporar un exfoliante corporal con aromas cítricos puede no solo limpiar la piel, sino también revitalizar los sentidos.

Entre aromas y la ropa adecuada te permitirá un mejor olor

De acuerdo con una publicación de la revista “Health”, el aroma de cítricos como la naranja o el limón se asocia con la energía y puede mejorar el estado de ánimo, lo que es ideal tras una rutina de entrenamiento. Otro de los datos ya mencionado es que no se debe subestimar el poder de la ropa deportiva. Optar por tejidos que favorezcan la transpiración y que contengan tratamientos antimicrobianos puede marcar una gran diferencia.

Es importante entender que la principal idea para olor bien después de hacer ejercicio en un cúmulo de circunstancias, pues no sólo basta con usar un perfume, sino que va desde la ropa hasta el aseo previo. Algo que también se destaca es la alimentación, pues todo depende de lo que las personas consuman previo y también muchas veces post el entrenamiento.