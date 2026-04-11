Surgió en Chivas, salió de una lesión y buscará ser titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual cada uno de los jugadores con amplias posibilidades de estar en este evento han comenzado a mostrar su mejor versión. Un ejemplo de ello es este futbolista, que surgió de las fuerzas básicas de Chivas.

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En estos momentos, Chivas es uno de los equipos que más jugadores ha mandado a la Selección Mexicana del Vasco Aguirre. Entre estos ya no destaca Mateo Chávez, quien si bien surgió de las fuerzas básicas del club, hoy en día forma parte del futbol de primera división en los Países Bajos.

¿Mateo Chávez, ex de Chivas, estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Mateo Chávez no formó parte de la última convocatoria de Javier Aguirre luego de una lesión que le ha impedido ser regular en los últimos juegos; sin embargo, lo anterior no exime que sea una de las posibilidades más grandes para la Selección Nacional a través de la banda izquierda.

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Cabe mencionar que Mateo Chávez ascendió al primer equipo de Chivas en enero del 2025; es decir, hace poco más de un año. En esta cantidad de tiempo el lateral por izquierda logró consolidarse como titular, por lo que fue cuestión de tiempo para llamar la atención de equipos en Europa.

Fue así como, en julio del año pasado, el jugador de 21 años de edad fue fichado por el AZ Alkmaar, uno de los clubes más importantes de la Eredivisie, a cambio de 2 millones de euros según Transfermarkt. En estos meses en Europa, el mexicano registra dos asistencias en 28 juegos disputados.

¿Mateo Chávez será titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A pesar de que Mateo Chávez tiene muchas posibilidades de ser considerado por México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la realidad es que luce complicado que se afiance como titular considerando el gran nivel que Jesús Gallardo, jugador de Toluca, ha demostrado por la banda izquierda.