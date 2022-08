Medio inglés manda contundente mensaje a Cristiano Ronaldo

La situación de Cristiano Ronaldo con el Manchester United está más tensa que nunca, pues medios locales reportan que existe una mala relación entre el nuevo entrenador de los “Red Devils” y el portugués, pero esto no es todo, la prensa inglesa no está contenta con “CR7” y le mandó un “mensajito”.

El diario “Star Sport” le dedicó una portada al jugador lusitano, pues hizo un juego de palabras para sugerir la salida del “Comandante” del United, ya que puso “Siuuuu later”, que traducido es “Hasta Luego”; esto en referencia a su famoso festejo.

Cristiano Ronaldo y su mala relación con Ten Hag



La segunda etapa del “Bicho” no fue lo que se esperaba, pues la temporada anterior quedó fuera de los puestos de Europa, situación que fue determinante para que Cristiano tomara la decisión de abandonar “Old Trafford”.





La gota que derramó el vaso, fue que Cristiano Ronaldo se fue antes de que el partido amistoso contra el Rayo Vallecano terminara, esto también lo hicieron algunos jugadores del Manchester United, esta situación molestó a Erik ten Hag .

“Más jugadores hicieron eso. No lo acepto. Absolutamente. Eso es inaceptable, somos un equipo y tiene que quedarte hasta el final”, comentó al enterarse de los sucesos antes mencionados.

Posibles destinos de Cristiano Ronaldo

El futuro de Cristiano está en duda, pues con el objetivo claro de abandonar al Manchester United, las opciones son pocas y tras varios clubes que rechazaron abrirle las puestas al portugués la situación para su representante Jorge Mendes se complica, ya que el PSG no mostró mucho interés por los servicios del jugador y todo se quedó en rumores, por su parte el Bayern Munich evaluó la posibilidad de fichar al “Bicho” sin embargo decidió no contratarlo, ya que no encajaba con la filosofia del equipo; el destino más probable sería el Atlético de Madrid, pero esa trasnferencia se enfrió en los últimos días.

