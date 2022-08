Los memes de la goleada al Manchester United del Brentford

El equipo del Manchester United sufre una tormenta perfecta, tremenda, de efectos impredecibles para un club de tanta dimensión y el proyecto recién estrenado del neerlandés Erik Ten Haag, colista, sonrojado, doblegado y desnortado en su visita al Brentford, que provocó un desastre total en el equipo de Cristiano Ronaldo, Christian Eriksen o Bruno Fernandes con un 4-0 en 35 minutos que desató un increíble error del portero español David de Gea.

No fue un accidente el 1-2 contra el Brighton de hace una semana en Old Trafford. Tampoco fue una casualidad el declive del equipo en el tramo final del pasado ejercicio. No hay ni un solo aspecto que reconozca al actual Manchester United con su historia. Ni rastro. Tampoco de su capacidad millonaria, por más inversión que haya hecho en el último mercado.

Es un despropósito. Los rostros de impotencia, frustración o desesperación delatan una deriva desproporcionada a su plantilla, a fechas tan tempranas y a la expectación que debía despertar su nuevo ciclo. Y a la vista la próxima semana ya asoma el Liverpool.

Aquí los mejores memes de la histórica y humillante goleada del Brentford al Manchester United:

*Empieza la Premier League*

El Manchester United: pic.twitter.com/b1p82OO45l — Frijulito (@Jalbertor94) August 13, 2022

Lo que fuiste y lo que eres, Manchester United. pic.twitter.com/7Gx4GERCa2 — Salvatore Gandhi (@SalvatoreGandh) August 13, 2022

La defensa del manchester united:pic.twitter.com/1DnNJu03dW — 𝙢𝙖𝙪𝙧𝙤 (@93juanfer) August 13, 2022

David De Gea pic.twitter.com/kPokWJA5Gj — Ivar Stilinski 🔴ZA10⚫JM18🦊 (@Ric121221ardo) August 13, 2022

Frankie de Jong ahora lo tiene más claro viendo los ridículo del Manchester United. pic.twitter.com/82xyJGJ73N — Javier Oropeza (@JaviOrop) August 13, 2022

😂 😂 😂 Man united making sure this meme stays relevant #BREMUN pic.twitter.com/GG7nLXp8c6 — Moremi (@Modise__ZA) August 13, 2022

Manchester City et Manchester United qui font les mêmes scores c’est beau pic.twitter.com/OSnUYxp4Gv — 𝑺𝑻𝑰𝑭𝑳𝑬𝑼𝑹 🇪🇸🇪🇪 (@akasenseii) August 13, 2022