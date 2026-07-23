Los mexicanos que más aumentaron su valor en el mercado después del Mundial 2026

La Selección Nacional de México tuvo un gran desempeño en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo antes dirigido por Javier Aguirre tuvo buenas actuaciones de su plantilla. Por ese motivo algunos de sus futbolistas crecieron en valor de mercado, según páginas especializadas en este apartado.

Así aumentó el precio de los jugadores de México en el Mundial 2026

De acuerdo a la información de Transfermarkt, antes de que empezara el Mundial 2026 Gilberto Mora ya había llegado a 10 millones de euros por lo que hizo en la Liga MX y su representante Rafaela Pimienta. Tras la Copa del Mundo, Gil Morita se fue a un precio de 25 millones de euros.

|Crédito: Gilberto Mora / IG

Mientras tanto, Johan Vásquez subió su valor a 14 millones de euros tras el Mundial. Su precio de mercado en el Génova antes de la competencia era de 12 millones de la moneda europea. En tanto, tuvo exactamente el mismo comportamiento Erik Lira, que pasó de 12 a 14 Md€ siendo la estrella de Cruz Azul.

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Los jugadores de Chivas tuvieron un aumento de valor de mercado tras el Mundial

En el mismo sentido, Roberto “el Piojo” Alvarado subió su precio de 7.5 a 10 millones de euros. También desde Chivas de Guadalajara se dio el crecimiento del valor de mercado de Raúl Tala Rangel. El portero pasó de 6.5 a 8 Md€.

Raúl Rangel podría cambiar de equipo tras la Copa del Mundo|Crédito: @Chivas / X

Los jugadores de México que valen más de 10 millones de euros

Gilberto Mora (Xolos de Tijuana, 17 años, mediocentro ofensivo): 25 millones de euros.

Santiago Gimenez (AC Milan, 25 años, delantero centro): 18 millones de euros.

Edson Álvarez (West Ham United, 28 años, pivote): 15 millones de euros.

Armando González (Chivas de Guadalajara, 23 años, delantero centro): 15 millones de euros.

Julián Quiñones (Al-Qadsiah FC, 29 años, delantero centro): 14 millones de euros.

|Mexsport