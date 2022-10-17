¡Invasión Azteca! México con más paquetes vendidos para Qatar 2022

No importa la sede, el país, el continente, cuando México va a un Mundial se siente como en casa. La afición de nuestro país nunca abandona a la Selección Mexicana, tan fácil como recordar aquella tarde mágica en Rusia 2018, donde es Estadio de Loujniki explotó al entonar el himno nacional, hasta llevar a las lágrimas al Chicharito Hernández.

Así luce la playera de visitante de México para el Mundial Qatar 2022

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México invadirá el Mundial de Qatar 2022

Este lunes, la FIFA informó que aún queda el siete por ciento de los boletos, y que aproximadamente se han vendido 2.9 millones de entradas, del evento que arranca en poco más de un mes, el próximo domingo 20 de noviembre, con el país anfitrión recibiendo a Ecuador.

Entre los países que más tickets han solicitado para la justa se encuentran Estados Unidos, donde también se espera que vengan varios fanáticos mexicanos incluídos, Arabia Saudita e Inglaterra, una de las favoritas para llevarse la justa de este año. En tanto, México lidera en la venta de paquetes, que incluyen hospitalidad, y rondan entre los 18 mil y los 100 mil pesos mexicanos.

México vs Argentina es el partido con más solicitudes de Qatar 2022

En la segunda jornada de la Fase de Grupos, la Selección Mexicana se enfrenta a la Albiceleste, encuentro que llama la atención de propios y extraños, pues de acuerdo a las últimas cifras reveladas, es el partido que más tickets se han requerido, incluso más que la Gran Final del Mundial de Qatar 2022.

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Esta es la cantidad de gente que se espera en Qatar 2022

Asimismo, se estima que 1.2 millones personas visiten la sede de la próxima Copa del Mundo, durante los 29 días que albergarán el certamen, que tuvo que esperar más de cuatro años en disputarse. Y esto ha sido un pequeño problema para la organización porque por los espacios para habitaciones, cuartos, departamentos e incluso cruceros que recibirán a los visitantes.

