Club América le deja un contundente mensaje a la Selección Nacional de México tras el Mundial 2026

La Selección Nacional de México perdió 3-2 contra Inglaterra pero generó el orgullo de todo el país por el esfuerzo demostrado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Javier Aguirre generó sentido de pertenencia en todos los clubes de la Liga BBVA MX. De hecho, el Club América dejó un bonito mensaje tras la eliminación.

Mientras desde Chivas destacaron a un ídolo del América, desde el conjunto de Coapa usaron las redes sociales para apoyar a la Selección Mexicana a pesar de la eliminación. En ese contexto, el América destacó al equipo del “Vasco” Aguirre y calificó la actuación como “un orgullo”.

Israel Reyes fue señalado por los aficionados como el peor jugador del América contra Real Salt Lake|@israelreyes58

El mensaje del Club América tras la eliminación de México del Mundial 2026

“¡Qué manera de jugar! Qué forma tan única de hacernos vivir la emoción de este bello deporte y de recordarnos lo que es soñar en grande. Gracias Selección Nacional por dejar todo en la cancha. Son un orgullo”, expresó el Club América en sus redes sociales oficiales.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico players during the second half hydration break REUTERS/Eloisa Sanchez|Eloisa Sanchez/REUTERS

Los números de Israel Reyes en el Mundial 2026

El defensa de las Águilas no consiguió ganarse un lugar en el equipo titular de México en la Copa del Mundo. Israel Reyes no pudo brillar como lo hace habitualmente en el Club América. Sus números en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ han sido los siguientes:

Partidos jugados: 4

Titularidades: 2

Minutos por partido: 50

Puntaje promedio: 7.03, según SofaScore

Pases precisos: 89%

Duelos ganados: 58%.

Israel Reyes of America during the 14th round match between America and Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 11, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency

Los resultados de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1

Corea del Sur 0-1 México — Jornada 2

México 3-0 República Checa — Jornada 3

México 2-0 Ecuador — 16avos de Final

México 2-3 Inglaterra — Octavos de Final

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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