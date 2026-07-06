Club América le deja un contundente mensaje a la Selección Nacional de México tras el Mundial 2026
A pesar de la eliminación de México en Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde el América dejaron un bonito mensaje
La Selección Nacional de México perdió 3-2 contra Inglaterra pero generó el orgullo de todo el país por el esfuerzo demostrado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Javier Aguirre generó sentido de pertenencia en todos los clubes de la Liga BBVA MX. De hecho, el Club América dejó un bonito mensaje tras la eliminación.
Mientras desde Chivas destacaron a un ídolo del América, desde el conjunto de Coapa usaron las redes sociales para apoyar a la Selección Mexicana a pesar de la eliminación. En ese contexto, el América destacó al equipo del “Vasco” Aguirre y calificó la actuación como “un orgullo”.
El mensaje del Club América tras la eliminación de México del Mundial 2026
“¡Qué manera de jugar! Qué forma tan única de hacernos vivir la emoción de este bello deporte y de recordarnos lo que es soñar en grande. Gracias Selección Nacional por dejar todo en la cancha. Son un orgullo”, expresó el Club América en sus redes sociales oficiales.
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Los números de Israel Reyes en el Mundial 2026
El defensa de las Águilas no consiguió ganarse un lugar en el equipo titular de México en la Copa del Mundo. Israel Reyes no pudo brillar como lo hace habitualmente en el Club América. Sus números en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ han sido los siguientes:
- Partidos jugados: 4
- Titularidades: 2
- Minutos por partido: 50
- Puntaje promedio: 7.03, según SofaScore
- Pases precisos: 89%
- Duelos ganados: 58%.
Los resultados de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1
- Corea del Sur 0-1 México — Jornada 2
- México 3-0 República Checa — Jornada 3
- México 2-0 Ecuador — 16avos de Final
- México 2-3 Inglaterra — Octavos de Final
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