México le pega una bailada a los anfitriones de prestigioso torneo: este fue el abultado marcador
El conjunto azteca goleó en su último partido de preparación de cara a lo que será un torneo en el que buscarán conquistar el oro
La Selección Nacional de México Femenil Sub-23 le pegó una bailada a República Dominicana, país que será sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que arrancas este viernes 24 de julio. El conjunto azteca definió el partido hasta el segundo tiempo, al igual que el conjunto varonil en el duelo que sostuvieron ante el Atlante en las instalaciones del CAR.
México goleó 3-0 a su rival con goles de América Frías, Allison Veloz y Nicole Pérez, quienes marcaron a los minutos 58, 75 y 78, respectivamente, para así sellar la victoria en lo que fue su último partido de preparación de cara a lo que será la justa de los Centroamericanos, en la que participarán diferentes atletas mexicanos, pero solo algunos apuntan a conquistar medallas.
El arduo entrenamiento de México
El equipo azteca se concentró en las instalaciones del CAR, donde trabajó en los detalles físicos y tácticos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la competencia regional y representar a México de la mejor manera: con una presea en las vitrinas.
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En la fase de grupos, la Sub-23 se enfrentará a las selecciones de Jamaica, Puerto Rico y Colombia, rivales ante los que buscará avanzar a la siguiente ronda y continuar su camino hacia la conquista del oro.
Las elegidas de México
México buscará conquistar nuevamente el oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero esta vez en Santo Domingo 2026. El equipo azteca suma 3 medallas de oro. Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.
Porteras
- Celeste Espino
- Azul Álvarez
- Paola Menrique
Defensas
- Karol Bernal
- Tanna Sánchez
- Natalia Colín
- Carol Cázares
- Liliana Fernández
- Alexandra Godínez
- Daniela Monroy
- Diana Guatemala
- Ana Mendoza
Mediocampistas
- Ella Sánchez
- Sofía Martínez
- Nicole Pérez
- Fátima Servín
- Natalia Coury
- Silvana Flores
- Alexa Huerta
Delanteras
- América Frías
- Lourdes Bosch
- Mayalu Rausch
- Paola García
- Nina Nicosia
- Valerie Vargas
- Allison Veloz.