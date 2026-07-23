México le pega una bailada a los anfitriones de prestigioso torneo: este fue el abultado marcador

La Selección Nacional de México Femenil Sub-23 le pegó una bailada a República Dominicana, país que será sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que arrancas este viernes 24 de julio. El conjunto azteca definió el partido hasta el segundo tiempo, al igual que el conjunto varonil en el duelo que sostuvieron ante el Atlante en las instalaciones del CAR.

México goleó 3-0 a su rival con goles de América Frías, Allison Veloz y Nicole Pérez, quienes marcaron a los minutos 58, 75 y 78, respectivamente, para así sellar la victoria en lo que fue su último partido de preparación de cara a lo que será la justa de los Centroamericanos, en la que participarán diferentes atletas mexicanos, pero solo algunos apuntan a conquistar medallas.

El equipo femenil derrotó 3-0 a República Dominicana.|@Miseleccionfem

El arduo entrenamiento de México

El equipo azteca se concentró en las instalaciones del CAR, donde trabajó en los detalles físicos y tácticos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la competencia regional y representar a México de la mejor manera: con una presea en las vitrinas.

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En la fase de grupos, la Sub-23 se enfrentará a las selecciones de Jamaica, Puerto Rico y Colombia, rivales ante los que buscará avanzar a la siguiente ronda y continuar su camino hacia la conquista del oro.

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Las elegidas de México

México buscará conquistar nuevamente el oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero esta vez en Santo Domingo 2026. El equipo azteca suma 3 medallas de oro. Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

Porteras



Celeste Espino

Azul Álvarez

Paola Menrique

Defensas



Karol Bernal

Tanna Sánchez

Natalia Colín

Carol Cázares

Liliana Fernández

Alexandra Godínez

Daniela Monroy

Diana Guatemala

Ana Mendoza

Mediocampistas



Ella Sánchez

Sofía Martínez

Nicole Pérez

Fátima Servín

Natalia Coury

Silvana Flores

Alexa Huerta

Delanteras

