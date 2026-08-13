México sí ha ganado el oro en futbol y fue en este torneo de Juegos Olímpicos que muchos no recuerdan

La Selección Mexicana viene de tener un torneo especial en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de haber alcanzado el ansiado quinto partido y tener un buen papel ante una potencia como lo es Inglaterra. Sin embargo, el combinado azteca cuenta con una hazaña que muy pocos países pueden presumir: ganar la medalla de oro en el torneo masculino de futbol de los Juegos Olímpicos.

La Selección Nacional consiguió este logro con una generación que tenía a futbolistas como Héctor Herrera, Giovani dos Santos, Marco Fabián y Raúl Jiménez. A ellos se sumaron tres refuerzos mayores que terminaron siendo determinantes para conquistar el título.

México ganó la medalla de oro en Londres 2012

La histórica medalla llegó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. México fue dirigido por Luis Fernando Tena y completó el torneo sin perder ningún partido, con un registro de cinco victorias y un empate.

JUEGOS OLIMPICOS LONDRES 2012 FUTBOL FINAL: MEXICO VS BRASIL Action photo of Oribe Peralta of Mexcio, during game of the London 2012 Olympic games/.Foto de accion de Oribe Peralta de Mexico, durante juego los Oimpicos de Londres 2012.10 August 2012. MEXSPORT/OSVALDO AGUILAR SOLO PARA VENTA EN MEXICO/FOR SALE ONLY IN MEXICO FOTOS TOMADAS CON EL SIGUIENTE EQUIPO NIKON: Cmara D4 Cmara D300S Lente Nikkor 400mm 1:2.8G VR Lente Nikkor 70-200mm 1:2.8G Lente Nikkor 24-70mm 1:2.8G Lente Nikkor 14-24mm 1:2.8G Flash SB-910|OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT

El combinado azteca formó parte del Grupo B junto con Corea del Sur, Gabón y Suiza. Su camino comenzó con un empate sin goles frente al combinado asiático, resultado que generó algunas dudas sobre el funcionamiento del equipo.

La respuesta llegó en la segunda jornada, cuando México derrotó por 2-0 a Gabón gracias a un doblete de Giovani dos Santos. Posteriormente, un gol de Oribe Peralta permitió vencer 1-0 a Suiza y finalizar como líder del sector con siete puntos.

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El sufrido camino de México hacia la final olímpica

México enfrentó a Senegal en los cuartos de final y llegó a tener una ventaja de dos goles gracias a Jorge Enríquez y Javier Aquino. Sin embargo, el conjunto africano igualó el marcador durante la segunda mitad y obligó a disputar el tiempo extra.

Giovani dos Santos apareció al minuto 98 para devolverle la ventaja al equipo mexicano. Héctor Herrera sentenció el 4-2 definitivo y aseguró el boleto a las semifinales.

El siguiente rival fue Japón, que comenzó ganando el encuentro con un gol de Yuki Otsu. México logró remontar con las anotaciones de Marco Fabián, Oribe Peralta y Javier Cortés, por lo que se impuso 3-1 y garantizó la primera medalla olímpica de su historia en futbol.

Mexico

México derrotó a Brasil en la final de Londres 2012

La gran final se disputó el 11 de agosto de 2012 en el Estadio de Wembley. México se enfrentó a una poderosa Selección de Brasil que contaba con Neymar, Marcelo, Thiago Silva, Oscar y Hulk entre sus principales figuras.

Oribe Peralta abrió el marcador apenas a los 28 segundos, luego de que el equipo nacional presionara la salida brasileña. El delantero volvió a aparecer al minuto 75, cuando conectó de cabeza un tiro libre ejecutado por Marco Fabián.

Hulk descontó durante el tiempo agregado, pero el equipo de Luis Fernando Tena resistió los últimos ataques y se quedó con la victoria por 2-1. México consiguió el oro pese a no contar en la final con Giovani dos Santos, quien sufrió una lesión muscular en las semifinales.