HORA EXACTA para ver el México vs Bélgica, partido amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección Mexicana enfrenta a su similar de Bélgica este martes 31 de marzo en la cancha del Estadio de Chicago en partido de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM correspondiente a la Fecha FIFA. La hora exacta para ver duelo se llevará son las 18:50 horas, tiempo del centro de México, y lo podrás ver a través de TV Azteca EN VIVO y GRATIS.

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México vs Bélgica EN VIVO Y GRATIS, partido de preparación de la fecha FIFA de marzo 2026

México se prepara para disputar su novena fiesta mundialista consecutiva, aunque en esta ocasión se ha clasificado como coanfitrión. Para compensar la falta de partidos oficiales desde que levantó la Copa Oro en julio, la Selección Mexicana ha disputado diez amistosos (3 victorias, 5 empates, 2 derrotas), pero aún no ha recibido ningún gol en lo que va de año (3 victorias, 1 empate).

Tras el empate sin goles frente a Portugal hace unos días, México, dirigido por el técnico Javier ‘Vaso’ Aguirre llega con la tarea pendiente de recuperar el olfato goleador. El sinodal no será sencillo: el conjunto de Bélgica, noveno en el ranking de la FIFA, vienen de aplastar 5-2 a Estados Unidos, demostrando que su arsenal ofensivo sigue siendo de élite mundial. El historial favorece ligeramente a los europeos en los últimos años, aunque la memoria colectiva del aficionado mexicano aún guarda con cariño aquel triunfo en la Copa Mundial de la FIFA México 1986 donde la escuadra azteca derroto 2-1 a los europeos con goles de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez.

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¿Dónde ver México vs Bélgica EN VIVO y GRATIS?

El partido lo podrás en TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 18:50 horas, tiempo del centro de México, con los mejores narradores y analistas, Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano, Inés Sainz, entre otros.

¿Cuál sería la posible alineación de México para enfrentar a Bélgica?

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Richard Ledezma, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda.

Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González, Julián Quiñones

