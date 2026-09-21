México vs Colombia EN VIVO y GRATIS, partido de debut de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, septiembre de 2026

¡Debuta el legendario Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana! No te pierdas el México vs Colombia, partido amistoso previo al Mundial 2030 este sábado 26 de septiembre de 2026.

La cita es a las 6:50 pm tiempo del centro de México a través del canal 7 de televisión abierta y por el sitio web de aztecadeportes.com.