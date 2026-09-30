México 0-2 España: Ver EN VIVo y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 30 de septiembre, partido internacional Sub-20; marcador online.

Este miércoles 30 de septiembre del 2026, se enfrentan México vs España en el Estadio Cerro del Espino, Majadahonda (Madrid), capacidad aprox 3,700 espectadores.

México, dirigido por Alex Diego, llega como bicampeón de Concacaf (2024 y 2026) y ya está clasificado al Mundial Sub-20 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esta es la primera de tres pruebas en su gira por España (luego vs Elche el 2 de octubre y vs Brasil Sub-20 el 4 de octubre).