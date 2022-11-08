TV Azteca transmitirá México vs Irak | Partido Amistoso

Estamos a 12 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022, y Gerardo Martino todavía tiene algunas dudas para lista final de 26 jugadores, por lo que este miércoles, cuando se dispute el México vs Irak, podrá borrar algunas; tú podrás disfrutarlo por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com, la App de Azteca y nuestro Canal de Youtube, en punto de la 1:45 PM (tiempo del centro de México).

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Este será el primero de dos duelos que dispute la Selección Mexicana previa a la Copa del Mundo, en donde el entrenador de nuestro representativo podrá borrar cualquiera de las incógnitas que tiene para entregar la convocatoria para la Copa del Mundo el próximo lunes 14 de noviembre.

El segundo partido de México en está gira por Girona, España, será ante su similar de Suecia, el próximo 16 de este mes; aquí el 'Tata' ya podrá contar con todos los futbolistas que irán a Qatar.

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La Selección Mexicana jugará contra Irak con futbolistas de la Liga MX

Una de las peculiaridades de este partido, es que México tendrá que encarar a Irak con un combinado que milita en la Liga MX, esto ya que las ligas en europa no han terminado su calendario previo a la Copa del Mundo.

El único de los 'europeos' que ya está concentrado con la Selección Mexicana es Raúl Jiménez. El atacante regresó con el representativo de nuestro país para hacer su rehabilitación con los médicos de México, y así poder probar si el centro delantero podrá estar en la justa invernal.

El posible 11 de México vs Irak | Partido amistoso

En la portería podria estar el arquero titular de México en Qatar, Guillermo Ochoa; los defensas, la pareja de centrales de Rayados, César Montes y Héctor Moreno, mientras que en las bandas destacan Kevin Álvarez, quien pelea por un lugar y Jesús Gallardo, también de Monterrey.

Por su parte, en el medio campo, Héctor Herrera podría aparecer por la falta de minutos que tuvo en la MLS, y buscarían darle ritmo; a su lado estarían Charly Rodríguez, uno de los jugadores que más minutos tiene en la última parte del proceso y probablemente Luis Chávez, de los que aún le generan dudas al 'Tata'.

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Ya arriba, el que se perfila es Henry Martín, delantero que llega en mejor momento, además de que aún se cuidará a Raúl Jiménez; Alexis Vega podría estar dentro del tridente, y habría dudas entre Uriel Antuna y Roberto 'Piojo' Alvarado para completar el ataque de México contra Irak.