Ver gratis México vs Irak EN VIVO | Partido amistoso
No te pierdas el México vs Irak EN VIVO y gratis por las pantallas de Azteca Deportes, el primer partido de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022
Estamos a 11 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022. Este miércoles 9 de noviembre se miden México vs Irak, el primero de dos partidos de preparación, que tu podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.
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Este encuentro será vital para varios de los dirigidos por Gerardo Martino, pues se jugarán un de los cuatro lugares que quedan para la lista de 26 seleccionados nacionales que irán a la Copa del Mundo, pues con la baja del 'Tecatito' Corona son 30 los que están aún convocados.
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Horario y dónde ver México vs Irak EN VIVO gratis | Partido Amistoso
No te pierdas el México vs Irak completamente EN VIVO y gratis por la señal de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes; acompañado de los mejores narradores del mundo mundial: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano, desde Girona, España.
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