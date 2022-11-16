México vs Suecia alineaciones confirmadas | Partido Amistoso

La Selección de México jugará este miércoles 16 de noviembre su segundo partido en el Estadio Municipal Montilivi en Girona. Se enfrentará a Suecia en su último partido de preparación antes de viajar a Doha para el Mundial de la FIFA de Qatar 2022.

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El juego servirá como último examen de la Selección Azteca antes de la Copa del Mundo. El rival será Suecia por su similitud en cuanto a estilo de juego con el combinado polaco, equipo contra el que se medirá México en su primer partido de la fase de grupos de Qatar el 22 de noviembre.

Gerardo el 'Tata' Martino fue cuestionado sobre el encuentro a lo que respondió: “Trataremos de no dar tanta información respecto a lo que pondremos contra Polonia, la propuesta nuestra es la de siempre, tratar de tener el control del partido, de poder jugar como queremos jugar”

La Selección de Suecia es una antigua conocida de la de México, se han visto las caras en tres ocasiones, dos de ellas en Copas del Mundo y en ambas el conjunto europeo goleó por 3-0. La primera de ellas en el Mundial de 1958 y la segunda en 2018. El otro partido fue un amistoso en el 2009 y también nos derrotaron, aquella vez 1-0.

México estará en el Grupo C del Mundial junto con las selecciones de Argentina, Arabia Saudita y Polonia.

Calendario de la Selección Mexicana en el Mundial

Martes 22 de noviembre: Mexico - Polonia

Sábado 26 de nociembre: Argentina - México

Miércoles 30 de noviembre: Arabia Saudita - México

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La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

Alineaciones México vs Suecia

México: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Luis Chávez, Uriel Antuna, Henry Martín, Alexis Vega

Suecia: Kristoffer Nordfeldt, Emil Holm, Isak Hien, Victor Lindelof, Ludwig Augustinsson, Marcus Rohden, Samuel Gustafson, Jesper Karlstrom, Mattias Svanberg, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres

¿Dónde ver México vs Suecia?

El partido será trasmitido por Azteca 7 a la 1:30 p.m. horario del centro de México.

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