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Resumen México 3-3 Uzbekistán ⎮ Partido Amistoso

La Selección Mexicana terminó empatando 3-3 contra Uzbekistán con un gol en el último minuto por parte de Otabek Shukurov y un error de Guillermo Ochoa

Por: Azteca Deportes

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