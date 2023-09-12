Resumen México 3-3 Uzbekistán ⎮ Partido Amistoso

Resumen México vs Uzbekistán Revive las mejores acciones Continuar con Google Continuar con correo También te puedes autenticar con Tengo un problema Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad Azteca Deportes Selección Azteca Video Resumen México 3-3 Uzbekistán ⎮ Partido AmistosoLa Selección Mexicana terminó empatando 3-3 contra Uzbekistán con un gol en el último minuto por parte de Otabek Shukurov y un error de Guillermo Ochoa Publicado 12/09/2023 | 🕑 20:38 | Actualizado 🕑 15:53 Por: Azteca Deportes Tags relacionados Selección Mexicana