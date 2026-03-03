México ya le echó el ojo a su próxima estrella y piensa robárselo a Estados Unidos

México ya le puso el ojo a la próxima estrella de la lateral izquierda, esa posición en la que actualmente Jesús Gallardo es amo y señor tras mandarse un partidazo ante Islandia. No obstante, los años no pasan en balde y una puesta de la selección sería un futbolista que también ha representado a Estados Unidos en categorías menores.

Jonathan Gómez es el futbolista al que México piensa robarle a la Selección de las Barras y las Estrellas, pues el director de selecciones menores, Andrés Lillini, ha estado en constante contacto con él, a fin de que se decante por el combinado azteca y ser uno de los prospectos para el Mundial de 2030 que comandará Rafael Márquez.

Jonathan Gómez es el futbolista que México quiere robarle a Estados Unidos; ha representado a ambas selecciones.|_jonathan.gomez

“Sí, he tenido contacto con Andrés Lillini. Yo crecí en Estados Unidos, pero me siento muy mexicano. Crecí en una casa mexicana, mis padres son mexicanos y tengo familia allá. He representado a los 2 países y les tengo mucho respeto”, declaró el jugador de 22 años a Imagen Deportes.

¿Quién es la próxima estrella de la Selección de México?

Gómez se formó en el futbol estadounidense, hasta que en 2022 dio el salto grande al viejo continente con la Real Sociedad y el CD Mirandés de España. En ambos clubes permaneció durante un par de años y se marchó a Grecia en verano de 2024.

El lateral izquierdo fichó con el PAOK, pero solo permaneció durante un año, ya que en verano de 2025 regresó al futbol español con el Albacete, club al que llegó a préstamo y donde suma 17 partidos de La Liga y 3 de la Copa del Rey. Cabe mencionar que su cesión concluirá en junio de este año.

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, el mexicoamericano tiene un valor en el mercado de 800 mil euros (más de 16 millones de pesos), aunque su mayor precio lo alcanzó en verano de 2024, cuando alcanzó los 1.20 millones (24.2 millones de pesos).