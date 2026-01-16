¿Estás de acuerdo? Miguel Herrera dijo quién debería ser el portero de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca y el debate sobre quién debe ser el portero titular parece no tener fin entre los aficionados. Recientemente, fue ni más ni menos que Miguel Herrera el que dio su opinión sobre este tema y sorprendió a todos con su elección.

En el programa La Última Palabra, el Piojo, que recibió una buena compensación económica tras su último paso por Costa Rica , habló sobre las dudas de la Selección Nacional en la portería y brindó una solución que pocos esperaban. "Guillermo Ochoa tiene que ser el portero titular de México en la Copa del Mundo", destacó el DT.

Herrera apoyó al Memo Ochoa rumbo al Mundial

Si bien ya cuenta con 40 años y no fue parte de las últimas convocatorias de Javier Aguirre, Memo Ochoa todavía sueña con integrar la lista y disputar su sexto Mundial. Esto es algo que Herrera vería con buenos ojos, ya que aseguró que el exAmérica "no estaría en la Selección Nacional como un homenaje, sino porque sigue siendo el mejor portero del país".

"Por su experiencia y lo que ya ha hecho en Mundiales, Ochoa tiene que ser el portero titular", aseguró el entrenador que lo dirigió en el Mundial de Brasil 2014, en la que el guardameta fue uno de los puntos destacados del seleccionado tricolor.

La alternativa de Herrera en la portería

Más allá de postular a Guillermo Ochoa como el nombre principal para defender la portería mexicana en la cita mundialista, Herrera destacó a otro nombre que podría dar que hablar bajo los tres palos: Raúl Rangel. "Si el Tala Rangel hace un gran torneo, es el único que puede ser titular además de Memo", indicó.