Los MILLONES que INVIRTIÓ Puerto Rico PARA TENER a Messi y su Inter Miami

La llegada de Lionel Messi a Puerto Rico no es solo un evento deportivo: es una apuesta estratégica de alto impacto económico. Para concretar el amistoso entre Inter Miami CF e Independiente del Valle, la isla realizó una inversión millonaria que confirma el peso global del campeón del mundo.

El partido, que se disputará en el Estadio Juan Ramón Loubriel, marca un momento histórico para el futbol en territorio boricua y abre la conversación sobre cuánto cuesta traer a una figura de esta magnitud.

¿Cuánto invirtió Puerto Rico para recibir a Messi e Inter Miami?

De acuerdo con reportes del diario local El Nuevo Día, la inversión asciende a 7 millones de dólares. La cifra contempla logística, exigencias contractuales, transporte, hospedaje, seguridad y adecuaciones técnicas solicitadas por el club de la MLS.

La dimensión operativa es significativa: la delegación del Inter Miami ronda las 100 personas, lo que eleva los costos en comparación con otros eventos deportivos realizados en la isla.

Además, el estadio —con capacidad habitual para 12,500 aficionados— fue adaptado con más de 5,000 butacas adicionales para responder a la alta demanda. Las instalaciones fueron acondicionadas con los colores del club, reforzando la experiencia visual y comercial del evento.

Delanteros latinos destacan en la MLS: goles y figuras de la temporada

Impacto económico del partido de Messi en Puerto Rico

La inversión no solo se mide en gasto inicial. Las proyecciones apuntan a un impacto económico estimado en 15.29 millones de dólares, con un valor mediático global cercano a 29.3 millones y un alcance superior a 600 millones de personas.

El evento también generó una ocupación aproximada de más de 4,000 habitaciones de hotel, fortaleciendo sectores clave como turismo, comercio y servicios. En términos de posicionamiento internacional, la exposición mediática coloca a Puerto Rico en el radar de futuros espectáculos deportivos de alto perfil.

Desde el ángulo deportivo, el amistoso llega en un momento relevante para el equipo dirigido por Javier Mascherano, que busca recuperar confianza tras un inicio complicado en la temporada de la MLS. Messi, tras superar molestias físicas recientes, viajará con el plantel para disputar su primer partido oficial en suelo boricua.

Para Puerto Rico, la apuesta es clara: proyectarse globalmente a través del futbol. Y si las cifras se cumplen, la inversión podría traducirse no solo en retorno económico, sino en posicionamiento estratégico dentro del calendario internacional.