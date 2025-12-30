El plan SECRETO de la MLS: cinco ESTRELLAS mundiales podrían llegar GRATIS

La Major League Soccer no quiere frenar su expansión mediática ni deportiva. Tras la llegada a la MLS de figuras como Lionel Messi, Thomas Müller y Marco Reus, la liga estadounidense ya mira hacia el próximo mercado con una estrategia clara: fichar talento mundial sin pagar transferencias. Y lo más llamativo es que los nombres sobre la mesa no son promesas desconocidas, sino estrellas consagradas del fútbol europeo.

De acuerdo con reportes cercanos a la liga, cinco jugadores de renombre internacional podrían aterrizar en la MLS como agentes libres en 2026, un escenario que seduce tanto a clubes como a aficionados latinos en Estados Unidos. Experiencia, jerarquía y marketing global, todo en un mismo paquete… y sin costo de traspaso.

Robert Lewandowski lidera la lista que sacude a la MLS

El nombre que más ruido genera es el de Robert Lewandowski. El histórico goleador polaco, actualmente en el FC Barcelona, termina contrato a mediados de 2026 y su futuro apunta, cada vez con más fuerza, hacia Estados Unidos. Equipos como Chicago Fire ya han sido vinculados con el delantero, quien vería con buenos ojos cerrar su carrera en la MLS.

Lewandowski no solo aportaría goles; su presencia elevaría el perfil internacional de cualquier franquicia. Para la MLS, sería otro golpe mediático que consolidaría su imagen como destino final de leyendas europeas.

Estrellas que buscan renacer y la MLS como escenario ideal

Más allá de Lewandowski, la lista incluye perfiles distintos pero igual de atractivos. Hakim Ziyech, figura de Marruecos en Qatar 2022, se encuentra libre y ha sido ofrecido a varios clubes de la MLS. Su talento creativo y experiencia en clubes como Chelsea lo convierten en una apuesta de impacto inmediato.

Otro nombre es Paco Alcácer, delantero español con pasado en Barcelona, Borussia Dortmund y Villarreal. Con recorrido europeo y olfato goleador, Alcácer podría encontrar en la MLS el contexto ideal para extender su carrera.

El caso más simbólico es Dele Alli. Quien alguna vez fue considerado una joya del Tottenham, hoy busca una segunda oportunidad tras un fuerte bajón futbolístico. Estados Unidos aparece como el lugar perfecto para reinventarse lejos de la presión europea.

Finalmente, Alex Oxlade-Chamberlain, ex Liverpool y Arsenal, también figura en el radar. A sus 32 años, la MLS le ofrece minutos, protagonismo y un entorno competitivo en crecimiento.