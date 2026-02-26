Luto en el deporte: Muere leyenda del boxeo que enfrentó a Julio César Chávez

El mundo del boxeo se encuentra de luto luego de que en los últimos días se dio a conocer el sensible fallecimiento de la leyenda Rubén Castillo mejor conocido como 'El Conquistador'.

A sus 68 años de edad, terminó perdiendo la vida Castillo. La noticia llenó la redes sociales de homenaje y diferentes mensajes en redes sociales en honor al boxeador de peso pluma. Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, compartió una foto y un video dedicado a 'El Conquistador'.

Rest in Peace Ruben Castillo your memory will be eternal pic.twitter.com/FDswFFPoNg — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) February 25, 2026

Los números que deja Rubén Castillo

'El Conquistador' Rubén Castillo tuvo una carrera muy destacada en la que nunca logró disfrutar el momento de gloria que significa ser campeón. Disputo cuatro peleas por el campeonato mundial y no logró ganar, lo que lo llevó a ser conocido como "campeón sin corona".

BoxingScene is saddened to learn of the passing of four-time world title challenger Ruben Castillo aged 68. Rest in peace, champ. pic.twitter.com/0dpxTf7HSw — BoxingScene.com (@boxingscene) February 25, 2026

Su récord de peleas fue:



67 victorias

35 nocauts

10 derrotas

2 empates

Un boxeador diferente que logró enfrentarse a Julio César Chávez, Salvador Sánchez y Alexis Argüello.

La pelea de Rubén Castillo vs Julio César Chávez

Rubén Castillo se enfrentó a Julio César Chávez en 1985 pelearon por el título superpluma WBC. El gran campeón mexicano retuvo su corona tras acabar con Castillo en el sexto round.