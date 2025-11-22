deportes
Mujer entrevistó a Checo Pérez sin saber quién era y así reaccionó al darse cuenta que es una estrella

Así fue el divertido e inesperado momento que vivió el piloto mexicano mientras recorría la ciudad de Madrid. ¡El video ya es viral en las redes sociales!

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ya casi acaba (solamente quedan tres Grandes Premios) y Sergio Pérez está cada vez más cerca de volver a las pistas, ahora como piloto de Cadillac. Mientras aguarda por su retorno, el mexicano dio un paseo por la ciudad de Madrid, España, sin saber que le aguardaba una muy peculiar situación.

Maria Gordeeva, una usuaria de TikTok que se define como amante de los shoppings y estilista, acostumbra a entrevistar gente por las calles madrileñas. En esta ocasión, la influencer se topó con Checo Pérez y aprovechó para hacerle un cuestionario breve, aunque con una peculiaridad: ¡no sabía quién era!

Goreeva compartió el video ignorando que acababa de tener un ida y vuelta con una estrella del deporte. "Esa soy yo, sin darme cuenta de a quién estoy entrevistando", bromeó la joven al darse cuenta de lo que había sucedido. Como era de esperarse, la secuencia repercutió rápidamente en las redes sociales.

Pese a que la cuenta de la cuenta de mer.gordeeval no es una de las más populares de la plataforma, el video original ya supera los 260,000 likes y tiene más de dos mil comentarios. Entre todas las respuestas destaca una del GP de México que dice: "Yo te conozco".

TE PUEDE INTERESAR:

Al no conocer a Checo, la influencer no le hizo ninguna pregunta relacionada con el deporte ni a su profesión. En su lugar, le preguntó por cosas más comunes como lugares para tener una cita en Madrid y cómo le gusta que su acompañante se presente.

La sorpresa de la joven que entrevistó a Checo Pérez al descubrir quién era

Luego de volverse viral en redes sociales y en recibir miles de mensajes, Maria Gordeeva subió un nuevo video en el que habló de ese momento insólito. "No lo puedo creer. Entrevisté a una leyenda de la Fórmula 1 y no sabía quién era", reconoció y añadió en broma: "Ahora todo México está en mis comentarios de Tiktok".

"Ese día yo entrevisté a hombres con estilo y les pregunté por el tipo de mujeres que les gusta, si casuales o más elegantes. Vi a este chico súper bien vestido y le hice las preguntas. Todo normal", recordó con una sonrisa. "Cuando llegué a casa y subí el video empezó la locura", explicó mientras mostraba varios de los mensajes que recibió.

