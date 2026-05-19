Conmovedor: Así festejó un equipo de 2ª División la convocatoria de un jugador para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los jugadores y cuerpo técnico del SC União Torreense, equipo de la segunda división de Portugal, festejaron eufóricamente la convocatoria de Stopira a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El experimentado e histórico defensor central escribió una página que quedará en los libros de historia del futbol, ya que se convirtió en el primer futbolista del club portugués en recibir un llamado para disputar la Copa del Mundo.

El zaguero que cumplirá 38 años el 20 de mayo, y que cuyo nombre completo es Ianique dos Santos Tavares, juega en la Segunda División de Portugal y es el capitán de su equipo. Su reciente convocatoria gracias a Cabo Verde generó una enorme celebración dentro del vestidor del Torreense, donde tanto sus compañeros como el cuerpo técnico aguardaban por conocer si su nombre estaría dentro de la lista final.

La celebración del Torreense recorrió el mundo entero

Todo el plantel lusitano se ubicó dentro del vestidor para seguir en vivo el anuncio oficial de la convocatoria de Cabo Verde, nación de tan solo 600,000 habitantes y que jugará el Mundial por primera vez en su historia. Cuando apareció el nombre de Stopira, todo el vestidor enloqueció. Los futbolistas del conjunto portugués estallaron en aplausos, gritos y abrazos. Incluso, el defensor fue levantado por los aires por parte de todo el plantel.

Stopira é o primeiro jogador da história do Torreense a ser convocado para um Mundial e foi a loucura no balneário 💙🇨🇻 pic.twitter.com/yzXguPxYzT — B24 (@B24PT) May 18, 2026

La escena fue captada en video y no tardó en viralizarse en redes sociales. Las imágenes reflejaron un momento muy emotivo y especial para una institución de dicha categoría que tendrá a un representante en el torneo más importante de futbol a nivel global. La historia de Stopira sigue escribiéndose, ya que no es el único capítulo de renombre que tiene su larga historia con el combinado africano.

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Stopira, un hombre leyenda en Cabo Verde

Stopira es un veterano dentro de la selección de su país. El diario The Guardian destaca que el entrenador Bubista logró unir jugadores de la diáspora con futbolistas nacidos en Cabo Verde y menciona a Ianique dos Santos Tavares es uno de los símbolos de ese núcleo local que empezó en ligas semiprofesionales del país.

Además, Stopira marcó uno de los goles en el histórico 3-0 ante Eswatini, resultado que confirmó la clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026. Muchos, a la edad del defensor, piensan en el retiro. Sin embargo, a pesar de jugar en Segunda División, el capitán no bajó los brazos y ahora representará a su nación en el plano internacional más importante del mundo.

Cabe resaltar que Cabo Verde forma parte del Grupo H y tendrá como rivales a España, Uruguay y Arabia Saudita. La clasificación a la siguiente ronda parece imposible, pero los africanos buscarán el milagro en el Mundial que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

