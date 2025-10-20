México presume sedes de lujo para campamentos en el Mundial 2026

El Mundial 2026 comienza a tomar forma y México se prepara para recibir a las mejores selecciones del planeta no solo en los estadios, sino también en sus espectaculares centros de entrenamiento.

Entre los 66 Team Base Camps anunciados por la FIFA, varios se ubican en territorio mexicano, destacando destinos de primer nivel como Cancún, Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Puebla, Querétaro y la Ciudad de México.

Cancún, la joya del Caribe

En la Riviera Maya, los conjuntos que busquen un entorno paradisíaco tendrán opciones de lujo como el Moon Palace Cancún, el Fairmont Mayakoba y el Riviera Maya Training Site.

Estos resorts ofrecen instalaciones deportivas de alto nivel a menos de 10 minutos de sus complejos hoteleros, ideales para selecciones que privilegian la concentración y la comodidad junto al mar Caribe.

Cancún apunta a convertirse en uno de los destinos más codiciados por las potencias europeas y sudamericanas, gracias a su conectividad aérea y a su amplia oferta turística que combina relajación, privacidad y logística eficiente.

Guadalajara, Monterrey y la capital

El occidente y norte del país también brillarán con instalaciones de categoría mundial. En Guadalajara, los equipos podrán hospedarse en el Grand Fiesta Americana Country Club y entrenar en la Academia Atlas FC o en las instalaciones de Chivas Verde Valle.

Monterrey, por su parte, ofrecerá el Westin Monterrey Valle, a pocos minutos del moderno Rayados Training Centre, reconocido por su infraestructura de vanguardia rumbo al Mundial 2026.

La capital del país será otro punto neurálgico del Mundial 2026 con opciones como el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol y el DoubleTree by Hilton Toluca, cercano a la “Nueva Casa del Futbol”.

Además, Pachuca y Querétaro contarán con sedes de élite: el Camino Real Pachuca junto al complejo de los Tuzos y la Hacienda Jurica by Brisas en conexión con La Loma Centro Deportivo.

México se consolida así como un anfitrión de clase mundial. Con sus hoteles, playas, montañas y pasión futbolera, el país está listo para ofrecer una experiencia inolvidable a las selecciones que buscarán la gloria en el Mundial 2026.