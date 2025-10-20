deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

México presume sedes de lujo para campamentos en el Mundial 2026

Cancún, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Pachuca, Puebla y Ciudad de México albergarán campamentos base de selecciones nacionales durante el Mundial 2026

Cancún.jpg
Foto: @FIFA
Eder G. Calderón Juárez
Mundial México 2026
Compartir

El Mundial 2026 comienza a tomar forma y México se prepara para recibir a las mejores selecciones del planeta no solo en los estadios, sino también en sus espectaculares centros de entrenamiento.

Entre los 66 Team Base Camps anunciados por la FIFA, varios se ubican en territorio mexicano, destacando destinos de primer nivel como Cancún, Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Puebla, Querétaro y la Ciudad de México.

Resumen del partido: Toluca 4 - 0 Querétaro | Jornada 13 | Apertura 2025

Cancún, la joya del Caribe

En la Riviera Maya, los conjuntos que busquen un entorno paradisíaco tendrán opciones de lujo como el Moon Palace Cancún, el Fairmont Mayakoba y el Riviera Maya Training Site.

Te puede interesar: Sale a la luz un VIDEO de “La Hormiga” González que causó mucha controversia en Chivas por como actúa

Estos resorts ofrecen instalaciones deportivas de alto nivel a menos de 10 minutos de sus complejos hoteleros, ideales para selecciones que privilegian la concentración y la comodidad junto al mar Caribe.

Cancún apunta a convertirse en uno de los destinos más codiciados por las potencias europeas y sudamericanas, gracias a su conectividad aérea y a su amplia oferta turística que combina relajación, privacidad y logística eficiente.

Guadalajara, Monterrey y la capital

El occidente y norte del país también brillarán con instalaciones de categoría mundial. En Guadalajara, los equipos podrán hospedarse en el Grand Fiesta Americana Country Club y entrenar en la Academia Atlas FC o en las instalaciones de Chivas Verde Valle.

Monterrey, por su parte, ofrecerá el Westin Monterrey Valle, a pocos minutos del moderno Rayados Training Centre, reconocido por su infraestructura de vanguardia rumbo al Mundial 2026.

La capital del país será otro punto neurálgico del Mundial 2026 con opciones como el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol y el DoubleTree by Hilton Toluca, cercano a la “Nueva Casa del Futbol”.

Además, Pachuca y Querétaro contarán con sedes de élite: el Camino Real Pachuca junto al complejo de los Tuzos y la Hacienda Jurica by Brisas en conexión con La Loma Centro Deportivo.

Te puede interesar: Juego 7: Blue Jays y Mariners, una noche para la historia en el Rogers Centre

México se consolida así como un anfitrión de clase mundial. Con sus hoteles, playas, montañas y pasión futbolera, el país está listo para ofrecer una experiencia inolvidable a las selecciones que buscarán la gloria en el Mundial 2026.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Eder G. Calderón Juárez

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×